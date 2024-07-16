Авторы материала пишут, что в Украине осталось слишком мало времени до зимы и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных электростанций или строительства ветровых и солнечных электростанций.

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Что пишет The Economist об отключении света зимой

Издание пишет, что в ответ на постоянный дефицит электроэнергии украинцы внедрили различные стратегии для адаптации и поддержания функциональности. Малые предприятия оснастили себя дизельными генераторами, тогда как средние заводы инвестировали в газовые турбины, что позволило им даже продавать излишки электроэнергии обратно в национальную сеть.

Кафе превратились в коворкинги, а все здания оборудованы генераторами для питания лифтов. Кроме того, люди начали покупать аккумуляторы для домашнего использования, обеспечивая себе доступ к Wi-Fi и USB-лампам во время отключений электроэнергии,

– пишет The Economist.

В то же время генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что в этом году было повреждено 90% генерирующих мощностей компании. Начиная с марта, серия целенаправленных российских атак разрушила тепловые и гидроэлектростанции, а также объекты солнечной энергетики.

Накануне вторжения мощность электростанций в Украине составляла 36 гигаватт. Однако в конце 2022 года Россия целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру страны, что привело к потере половины этих мощностей из-за оккупации, разрушения или повреждения.

"Несмотря на это, Украина приложила усилия для восстановления части утраченных мощностей. Прошлой зимой страна смогла почти удовлетворить спрос на электроэнергию, восстановив мощность до почти 18 гигаватт", – пишут авторы.

В этом году в Украине, как пишет издание, было уничтожено россиянами 9 гигаватт мощностей. Большинство электроэнергии, оставшейся в стране, теперь производится на атомных электростанциях, которые не пострадали от российских атак. На улицы Киева вернулись генераторы, а перебои с электроснабжением беспокоят каждый украинский город. Российские атаки не прекращаются, а батарей противовоздушной обороны недостаточно для перехвата всех ракет, которые применяет Россия.

Авторы отмечают, что в краткосрочной перспективе есть надежда, что поврежденные электростанции могут отремонтировать до этой зимы, чтобы выработать еще 2 – 3 гигаватт мощности. Сейчас украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование из выведенных из эксплуатации электростанций советского типа, но насколько это реально – непонятно.