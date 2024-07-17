Также есть нарушения в работе одного из энергообъектов, это привело к аварийным отключениям. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

Смотрите также Регулярные отключения света станут привычным явлением для украинцев, – The Economist

Какова ситуация в энергосистеме

По словам Гринчук, ситуация в энергосистеме Украины значительно усложнилась по сравнению с предыдущими неделями из-за массированных атак России и жаркой погоды.

Мы видим, насколько сложной остается ситуация во всей энергетической системе из-за массированных атак России, значительные потери, ежедневные дополнительные повреждения сетей и линий электропередачи. Кроме того, продолжается ремонтная кампания практически на всех объектах, техническое обслуживание, чтобы подготовиться к отопительному сезону,

– отметила заместитель министра.

Гринчук также отметила, что аномальная жара в Украине также влияет на уровень потребления, из-за чего в энергосистеме увеличивается дефицит.

Заместитель добавила, что на одном из энергообъектов было нарушение работы, из-за этого, вчера, 16 июля, применялись графики аварийных отключений.

Напомним, что вчера, 16 июля, в Сумах применяли максимальное количество графиков отключений света. Массовые аварийные отключения были вызваны аварийной ситуацией на энергообъекте.