Також є порушення в роботі одного з енергооб'єктів, це призвело до аварійних відключень. Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в енергосистемі

За словами Гринчук, ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася у порівнянні з попередніми тижнями через масовані атаки Росії та спекотну погоду.

Ми бачимо, наскільки складною залишається ситуація в усій енергетичній системі через масовані атаки Росії, значні втрати, щоденні додаткові пошкодження мереж і ліній електропередачі. Крім того, триває ремонтна кампанія практично на всіх об'єктах, технічне обслуговування, щоб підготуватися до опалювального сезону,

– зазначила заступниця міністра.

Гринчук також зазначила, що аномальна спека в Україні також впливає на рівень споживання, через що в енергосистемі збільшується дефіцит.

Заступниця додала, що на одному з енергооб'єктів було порушення роботи, через це, учора, 16 липня, застосовувалися графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, що вчора, 16 липня, у Сумах застосовували максимальну кількість графіків відключень світла. Масові аварійні відключення були спричинені аварійною ситуацією на енергооб'єкті.