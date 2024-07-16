Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Дивіться також До 70% споживачів одночасно: як відключатимуть світло 17 липня

Маємо системну аварію в енергетичній мережі України. На Сумщині введена максимальна кількість черг відключень, у тому числі спеціальні графіки аварійних відключень,

– зазначив Дрозденко.

Керівник ОВА запевнив, що енергетики роблять усе можливе.

"Сподіваємося на покращення ситуації", – додав він.

Ситуація в енергосистемі

Сьогодні, 16 липня, у низці областей України були введені екстренні відключення світла через значний дефіцит електроенергії та спеку.

Завтра в Україні графіки відключень діятимуть увесь день, а найбільше відключень буде у вечірній час доби.

До слова, після 20 липня ситуація з відключеннями покращиться. Тоді з ремонту виведуть декілька об'єктів генерації електроенергії.