Про це повідомили в Укренерго. Там уточнили, скільки черг застосовуватимуть.

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Відключення світла на 17 липня

З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень

З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Довідково. Споживачі кожної області розділені на 6 груп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

У низці областей відключатимуть сірі зони

У ДТЕК теж повідомили, що 17 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби

При цьому там зазначили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині: з 06:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

"Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00", – додали у ДТЕК.

До слова, 16 липня в Україні через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла. Їх відчули жителі низки областей.