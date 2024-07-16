Про це повідомили в Укренерго. Там уточнили, скільки черг застосовуватимуть.
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Відключення світла на 17 липня
- З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень
- З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги
- З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.
У низці областей відключатимуть сірі зони
У ДТЕК теж повідомили, що 17 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби
При цьому там зазначили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині: з 06:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
"Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00", – додали у ДТЕК.
До слова, 16 липня в Україні через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла. Їх відчули жителі низки областей.