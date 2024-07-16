Стан української енергетики

Максим Тимченко, генеральний директор компанії ДТЕК розповів, що цього року було знищено 90% їхніх генеруючих потужностей. Хвилі атак, починаючи з березня, були спрямовані на теплові та гідроелектростанції, а також, вперше, на сонячні електростанції.

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Оскільки Росія намагається досягти будь-яких серйозних успіхів на полі бою, лінії електропередач стали новою лінією фронту.

Нагадаємо! До вторгнення генеруючі потужності України становили 36 гігаватів електроенергії. Росія націлилася на українську енергетику наприкінці 2022 року, тоді половина цих потужностей вже була втрачена або окупована, до того, як атаки поновилися цього року. Україні вдалося відновити частину потужностей, і минулої зими вдалося майже уникнути відключень світла, відновивши потужність майже до 18 ГВт, необхідних на той час.

Цьогорічні атаки знищили 9 гігаватів потужностей. Майже все, що залишилося, походить з атомних електростанцій, які росіяни не атакували. В кожному українському місті відбуваються перебої з електрикою. Російські атаки тривають. Батарей протиповітряної оборони не вистачає, щоб збити всі ракети.

Чи вдасться відновити колишні потужності до зими

Нині Україна імпортує 1,7 гігават електроенергії з ЄС.

За більш оптимістичними прогнозами, цей показник може бути збільшений до 2 гігават.

Проте обмеження в передачі електроенергії означають, що імпортна електроенергія не може забезпечити більше, ніж додатковий приріст.

Чи варто ремонтувати ТЕС

У короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можуть бути достатньо відремонтовані до цієї зими, щоб виробити ще 2 – 3 гігават потужності. Українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу.

Ремонт наявних ТЕС міг би стати відносно дешевим тимчасовим заходом. Але навіть без війни Україні потрібно було б переорієнтувати свою енергетичну політику з вугільних станцій. Уряд вирішив інвестувати в атомну енергетику, оголосивши про будівництво 4 нових реакторів на Хмельницькій АЕС, одній з 3 АЕС, які перебувають під контролем України і виробляють більшу частину електроенергії для країни.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм​ Центру Разумкова Вони витрачають гроші на те, що нам не потрібно. На мій погляд, це дуже погане рішення. Це виглядає як спосіб зв'язати великі гроші, інвестуючи в проєкт на десять років.

Тим часом місцеві муніципалітети, намагаються забезпечити критично важливі послуги з опалення та водопостачання цієї зими. Для цього вони децентралізують виробництво електроенергії, встановлюючи мініелектростанції у вигляді сучасних газових турбін потужністю від п'яти до 70 мегаватів.

Вони можуть підключатися локально, але малоймовірно, що до наступної зими їх буде встановлено достатньо, щоб вирішити загальний дефіцит електроенергії. Вітрові та сонячні електростанції можуть лише трохи покращити ситуацію.

Росія прискорила реформи в енергетиці України

Максим Тимченко Головний виконавчий директор, ДТЕК Іронія цієї руйнації і цієї війни полягає в тому, що вона прискорила декарбонізацію енергетичної галузі України… Достатньо однієї ракети, щоб знищити вугільну електростанцію потужністю 300 мегаватів. Але для знищення повітряної електростанції такої ж потужності потрібно 50 ракет

Нагадаємо! Минулого року ДТЕК завершила будівництво вітрової електростанції потужністю 114 мегаватів всього за 100 кілометрів від лінії фронту. Коли російська ракета влучила в одне з полів сонячних панелей, вони усунули пошкодження всього за чотири дні. Вітрова та сонячна енергетика – це не лише екологічно чистіші варіанти, але й стратегічно стійкі.

Незалежно від того, які нові проєкти з'являться, Україна терміново потребує більше енергії цієї зими. Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених електростанцій або будівництва вітрових і сонячних електростанцій. Віялові відключення стануть рутиною,

– написали у ЗМІ.

Українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії. Малий бізнес має дизельні генератори. Середні заводи інвестували в газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в національну мережу.

Кафе відкриті для коворкінгу. У всіх будинках є генератори для живлення ліфтів. Люди купують акумуляторні батареї, які вони можуть заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп.