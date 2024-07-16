Состояние украинской энергетики

Максим Тимченко, генеральный директор компании ДТЭК рассказал, что в этом году было уничтожено 90% их генерирующих мощностей. Волны атак, начиная с марта, были направлены на тепловые и гидроэлектростанции, а также, впервые, на солнечные электростанции.

Читайте также В проекте бюджета Германии на 2025 год есть дыра: в стране есть дефицит

Поскольку Россия пытается достичь каких-либо серьезных успехов на поле боя, линии электропередач стали новой линией фронта.

Напомним! До вторжения генерирующие мощности Украины составляли 36 гигаватт электроэнергии. Россия нацелилась на украинскую энергетику в конце 2022 года, тогда половина этих мощностей уже была потеряна или оккупирована, до того, как атаки возобновились в этом году. Украине удалось восстановить часть мощностей, и прошлой зимой удалось почти избежать отключений света, восстановив мощность почти до 18 ГВт, необходимых в то время.

Нынешние атаки в этом году уничтожили 9 гигаватт мощностей. Почти все, что осталось, происходит из атомных электростанций, которые россияне не атаковали. В каждом украинском городе происходят перебои с электричеством. Российские атаки продолжаются. Батарей противовоздушной обороны не хватает, чтобы сбить все ракеты.

Удастся ли восстановить прежние мощности до зимы

Сейчас Украина импортирует 1,7 гигаватта электроэнергии из ЕС.

По более оптимистичным прогнозам, этот показатель может быть увеличен до 2 гигаватт.

Однако ограничения в передаче электроэнергии означают, что импортная электроэнергия не может обеспечить более, чем дополнительный прирост.

Стоит ли ремонтировать ТЭС

В краткосрочной перспективе есть определенная надежда, что поврежденные электростанции могут быть достаточно отремонтированы до этой зимы, чтобы выработать еще 2 – 3 гигаватт мощности. Украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование из выведенных из эксплуатации электростанций советского типа.

Ремонт имеющихся ТЭС мог бы стать относительно дешевой временной мерой. Но даже без войны Украине нужно было бы переориентировать свою энергетическую политику с угольных станций. Правительство решило инвестировать в атомную энергетику, объявив о строительстве 4 новых реакторов на Хмельницкой АЭС, одной из 3 АЭС, которые находятся под контролем Украины и производят большую часть электроэнергии для страны.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Они тратят деньги на то, что нам не нужно. На мой взгляд, это очень плохое решение. Это выглядит как способ связать большие деньги, инвестируя в проект на десять лет.

Тем временем местные муниципалитеты, пытаются обеспечить критически важные услуги по отоплению и водоснабжению этой зимой. Для этого они децентрализуют производство электроэнергии, устанавливая миниэлектростанции в виде современных газовых турбин мощностью от пяти до 70 мегаватт.

Они могут подключаться локально, но маловероятно, что к следующей зиме их будет установлено достаточно, чтобы решить общий дефицит электроэнергии. Ветровые и солнечные электростанции могут лишь немного улучшить ситуацию.

Россия ускорила реформы в энергетике Украины

Максим Тимченко Главный исполнительный директор, ДТЭК Ирония этого разрушения и этой войны заключается в том, что она ускорила декарбонизацию энергетической отрасли Украины... Достаточно одной ракеты, чтобы уничтожить угольную электростанцию мощностью 300 мегаватт. Но для уничтожения воздушной электростанции такой же мощности нужно 50 ракет

Напомним! В прошлом году ДТЭК завершила строительство ветровой электростанции мощностью 114 мегаватт всего в 100 километрах от линии фронта. Когда российская ракета попала в одно из полей солнечных панелей, они устранили повреждения всего за четыре дня. Ветровая и солнечная энергетика – это не только экологически чистые варианты, но и стратегически устойчивые.

Независимо от того, какие новые проекты появятся, Украина срочно нуждается в большем количестве энергии этой зимой. Осталось слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных электростанций или строительства ветровых и солнечных электростанций. Веерные отключения станут рутиной,

– написали в СМИ.

Украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии. Малый бизнес имеет дизельные генераторы. Средние заводы инвестировали в газовые турбины и даже могут продавать избыток электроэнергии в национальную сеть.

Кафе открыты для коворкинга. Во всех домах есть генераторы для питания лифтов. Люди покупают аккумуляторные батареи, которые они могут заряжать и использовать дома для Wi-Fi соединения и USB-ламп.