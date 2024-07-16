Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

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Имеем системную аварию в энергетической сети Украины. На Сумщине введено максимальное количество очередей отключений, в том числе специальные графики аварийных отключений,

– отметил Дрозденко.

Руководитель ОВА заверил, что энергетики делают все возможное.

"Надеемся на улучшение ситуации", – добавил он.

Ситуация в энергосистеме

Сегодня, 16 июля, в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света из-за значительного дефицита электроэнергии и жары.

Завтра в Украине графики отключений будут действовать весь день, а больше всего отключений будет в вечернее время суток.

К слову, после 20 июля ситуация с отключениями улучшится. Тогда из ремонта выведут несколько объектов генерации электроэнергии.