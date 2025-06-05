Устройство генерирует настолько интенсивный луч голубого света, что способен расплавить монету, пробить пластиковую чашку, мгновенно лопнуть воздушный шарик, зажечь спички и свечи, рассказывает 24 Канал.

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Установка дополнительной оптики сделала лазер еще мощнее благодаря концентрации луча. Инженеру удалось зажечь цинковую оболочку монеты, после чего остался шлейф оксида цинка.

Результат удивил даже самого изобретателя.

Я делал много сумасшедших опытов с монетами: растворял их в кислоте, обрабатывал цианидом, пропускал через них 1000 ампер, бил другими лазерами – и ни разу не смог их поджечь,

– рассказывает он в видео.

В другом эксперименте Энтони с помощью той же лазерной пушки сумел сварить два лезвия бритвы, а также создать искусственные рубины, сфокусировав луч на смеси оксида алюминия с люмиевым порошком в керамической посуде.

Лазерная пушка в действии – смотрите видео:

Впрочем, работа с таким мощным оружием требует особых мер безопасности. По словам блогера, мощность его устройства достигает 250 ватт, что в 500 раз превышает предел самого высокого класса опасности для лазеров.

"Всего 0,2% от мощности этого лазера достаточно, чтобы вызвать мгновенную слепоту или воспламенение", – объяснил он.

В конце видео Энтони также обратил внимание на риски, связанные с лазерными указателями, которые можно свободно приобрести онлайн – многие из этих инструментов или игрушек вы могли видеть в TikTok или Shorts. Значительная часть таких игрушек превышают разрешенные пределы и представляют серьезную угрозу для людей.

Напомним, что полноценное лазерное оружие сегодня активно развивается и тестируется в частности для борьбы с дронами и ракетами. Так в начале года Великобритания провела успешные испытания собственного лазерного оружия. Собственные разработки имеют также Китай и Соединенные Штаты, а Украина уже применяет собственное лазерное оружие на полях боя.