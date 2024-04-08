Ось п'ять дивних речей, які відбуваються під час сонячного затемнення

Вже сьогодні, 8 квітня, відбудеться повне сонячне затемнення, яке в Україні ми побачити не зможемо. Насолодитися рідкісним видовищем зможуть жителі Північної Америки – США, Канади та Мексики. Такі явища є цілком звичною астрономічною подією, але на Землі вони викликають деякі дивні речі. Ось лише кілька з них.

Дивні тіні

Однією з цікавих для спостерігачів речей завжди були особливі тіні, які виникають під час затемнення. Деякі вчені описуються це як ефект "дірки", оскільки сонячні промені ніби створюють діру в темряві.

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Якщо ви знаходитесь у США і вам пощастить спостерігати за затемненням, зверніть увагу не лише на небо, а й на землю. Тіні від дерев та інших об'єктів створюватимуть сотні маленьких півмісяців, які можна буде бачити буквально всюди.

Такі тіні можуть виникати не лише під час повний затемнень, але й під час часткових.

Особливі тіні, що виникають під час затемнень / Фото з соцмережі X

Кодовані радіохвилі

Як повне, так і кільцеподібне затемнення впливають на певні частоти радіохвиль – і ніхто достеменно не знає, чому. Вчені підозрюють, що це може бути пов'язано з тим, як Сонце взаємодіє з іоносферою Землі, яка, як відомо, коливається у відповідь на такі явища, як сонячні спалахи та сонячні бурі.

8 квітня громадські науковці та ентузіасти радіоаматорства по всій Північній Америці будуть готові зібрати більше даних про те, як затемнення зашифровують ці передачі.

Розгублені тварини

Коли небо раптово темніє посеред дня, тварини можуть сильно розгубитися, оскільки їхні циркадні ритми пов'язані з циклом світла й темряви на планеті. Сутінкові істоти, такі як цикади і цвіркуни, можуть почати щебетати свою вечірню пісню. Корови і коні можуть почати вкладатися на ніч, а птахи повертатися до своїх гнізд.

У китайському звіті 2009 року було виявлено, що цикади і птахи різко змінили свої пісні і поведінку у відповідь на повне сонячне затемнення 22 липня 2009 року, а павуки розривали свої павутини.

У звіті 1973 року було виявлено, що під час сонячного затемнення ховрахи в неволі стають більш занепокоєними і більше рухаються. Те ж саме відбувалося й з гамадрилами. Шимпанзе, наші найближчі родичі, схоже, також мають найбільш схожу на людську реакцію. Вони залазять на високі споруди, орієнтують свої тіла на сонце і вказують, кричать і жестикулюють у бік затемнення.

Низькі температури

Під час затемнень температура може швидко знизитися, коли Місяць закриє Сонце. Наскільки сильно — залежить від місця, пори року і типу затемнення.

У більшості місць під час повного затемнення температура швидко падає приблизно на 3-6 градусів за Цельсієм, хоча падіння може бути й більшим. Кільцеподібні затемнення зазвичай супроводжуються менш екстремальними змінами температури, але все одно може стати прохолодно.

Зміна вітрів

Разом зі зниженням температури в регіонах, де відбувається затемнення, можна очікувати на зміну напрямку вітру. Спочатку вітер вщухає, коли Місяць наближається до моменту закриття Сонця. Після того, як вони досягають максимально можливого зближення, вітер починає посилюватися, часто дмухаючи вже в іншому напрямку, як показало дослідження 2016 року. Цей ефект відбувається при повному, кільцеподібному і навіть частковому затемненні.