Странные тени

Одной из интересных для наблюдателей вещей всегда были особые тени, которые возникают во время затмения. Некоторые ученые описываются это как эффект "дыры", поскольку солнечные лучи будто создают дыру в темноте.

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Если вы находитесь в США и вам повезет наблюдать за затмением, обратите внимание не только на небо, но и на землю. Тени от деревьев и других объектов будут создавать сотни маленьких полумесяцев, которые можно будет видеть буквально повсюду.

Такие тени могут возникать не только во время полных затмений, но и во время частичных.

Особые тени, возникающие во время затмений / Фото из соцсети X

Кодированные радиоволны

Как полное, так и кольцеобразное затмения влияют на определенные частоты радиоволн – и никто точно не знает, почему. Ученые подозревают, что это может быть связано с тем, как Солнце взаимодействует с ионосферой Земли, которая, как известно, колеблется в ответ на такие явления, как солнечные вспышки и солнечные бури.

8 апреля общественные ученые и энтузиасты радиолюбительства по всей Северной Америке будут готовы собрать больше данных о том, как затмения зашифровывают эти передачи.

Растерянные животные

Когда небо внезапно темнеет посреди дня, животные могут сильно растеряться, поскольку их циркадные ритмы связаны с циклом света и темноты на планете. Сумеречные существа, такие как цикады и сверчки, могут начать щебетать свою вечернюю песню. Коровы и лошади могут начать укладываться на ночь, а птицы возвращаться к своим гнездам.

В китайском отчете 2009 года было обнаружено, что цикады и птицы резко изменили свои песни и поведение в ответ на полное солнечное затмение 22 июля 2009 года, а пауки разрывали свои паутины.

В отчете 1973 года было обнаружено, что во время солнечного затмения суслики в неволе становятся более обеспокоенными и больше двигаются. То же самое происходило и с гамадрилами. Шимпанзе, наши ближайшие родственники, похоже, также имеют наиболее похожую на человеческую реакцию. Они залезают на высокие сооружения, ориентируют свои тела на солнце и указывают, кричат и жестикулируют в сторону затмения.

Низкие температуры

Во время затмений температура может быстро снизиться, когда Луна закроет Солнце. Насколько сильно — зависит от места, времени года и типа затмения.

В большинстве мест во время полного затмения температура быстро падает примерно на 3-6 градусов по Цельсию, хотя падение может быть и большим. Кольцеобразные затмения обычно сопровождаются менее экстремальными изменениями температуры, но все равно может стать прохладно.

Изменение ветров

Вместе со снижением температуры в регионах, где происходит затмение, можно ожидать изменение направления ветра. Сначала ветер утихает, когда Луна приближается к моменту закрытия Солнца. После того как они достигают максимально возможного сближения, ветер начинает усиливаться, часто дуя уже в другом направлении, как показало исследование 2016 года. Этот эффект происходит при полном, кольцеобразном и даже частичном затмении.

Кстати, еще одним интересным эффектом, о котором знают ученые, является почти моментальное исчезновение некоторых типов облаков. Они просто растворяются, как только Солнце исчезает с неба. Ученые исследовали этот вопрос и наконец-то нашли ответ.