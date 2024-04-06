О чем нам расскажет затмение

8 апреля некоторые регионы США, Канады и Мексики погрузятся в темноту, когда Луна идеально пройдет перед Солнцем, создавая полное солнечное затмение. Миллионы нетерпеливых зрителей не единственные, кто взволнован, ведь инженеры NASA планируют максимально использовать драгоценные несколько минут темноты, запустив ракеты прямо в тень затмения.

Смотрите также Смешная теория заговора говорит, что затмение Солнца 8 апреля станет концом света: какие аргументы

Эти запуски имеют важную научную цель: помочь ученым понять, как внезапное падение количества солнечного света влияет на атмосферу нашей планеты.

Известно, что внезапный переход от дня к ночи вызывает резкие перепады температур и даже заставляет животных менять ночное поведение. Но ученые мало что понимают о том, как короткие моменты темноты влияют на границу между верхними и нижними слоями атмосферы Земли, которая называется ионосферой и простирается на высоте от 90 до 500 километров над поверхностью планеты.

Здесь ультрафиолетовое солнечное излучение регулярно отрывает электроны от атомов, образуя большое количество электрически заряженных частиц, которые наполняют верхние слои атмосферы. На закате солнца атмосфера разжижается, поскольку эти ионы рекомбинируют в нейтральные атомы, чтобы снова быть вырванными на рассвете.

Если представить себе ионосферу как пруд с легкой рябью, затмение похоже на моторную лодку, которая внезапно разрывает воду. Он создает волну непосредственно под ним и позади него, а затем уровень воды мгновенно поднимается, когда он мчится обратно,

– говорит Аро Барджатия, профессор инженерии и физики из Аэронавигационного университета Эмбри-Риддл.

Итак, запустив три ракеты до, во время и после того, как лунная тень превратится в ночь 8 апреля, инженеры NASA надеются собрать достаточно данных для прогнозирования таких возмущений, которые, как известно, мешают как радио-, так и спутниковой связи.

Поэтому Барджатия и его команда запустят три ракеты с космодрома Уоллопс на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Над этим объектом Луна заблокирует лишь 81,4% солнечного света, но команда также надеется использовать временное затмение, чтобы понять, насколько распространенным является "след", созданный солнечным затмением.

Эта же команда инженеров проводила подобный эксперимент во время частичного солнечного затмения "огненного кольца" в октябре прошлого года, когда максимум 90% солнечного света было заблокировано Луной. Результаты этих запусков показали, что падение солнечного света вызвало возмущения, способные повлиять на радио- и спутниковую связь, что подчеркивает необходимость улучшения возможностей их прогнозирования.

Теперь ученые узнают, начнутся ли возмущения на той же высоте и останутся ли их величина и масштаб неизменными.