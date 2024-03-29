Солнечное затмение и первая теория заговора

Полное солнечное затмение состоится в понедельник, 8 апреля, и станет настоящим зрелищем для примерно 44 миллионов людей, живущих в пределах узкой линии, проходящей через всю Северную Америку. В Украине и Европе его нельзя будет наблюдать.

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Как это часто бывает, пользователи YouTube и TikTok уже настроили сногсшибательных теорий, чтобы привлечь внимание зрителей. Они считают, что 8 апреля может буквально стать концом света.

Одно из самых распространенных утверждений, которое циркулировало в интернете в течение последних нескольких месяцев, заключается в том, что солнечное затмение пройдет над шестью, семью или восемью (в зависимости от того, кого вы спросите) городами под названием Ниневия в США и Канаде. Тиктокеры даже создали карты, которые якобы показывают путь затмения над этими городами.

Ниневия была городом, который якобы посетил библейский персонаж Иона, еврейский пророк, живший в 8 веке до нашей эры. И некоторые инфлюенсеры в социальных сетях считают, что когда Иона был в Ниневии, произошло затмение. По их мнению, это означает, что то же самое произойдет и с современными американцами в понедельник.

В США существует несколько современных городов, которые называется Ниневия. Путь полного затмения действительно проходит над двумя такими городами, в Огайо и Индиане, но отнюдь не над шестью, семью или восемью.

Дэн МакКлеллан, исследователь Библии, который часто отвечает на вопросы об истории религии в TikTok, создал видео, в которых объясняет, почему эти заявления о пророчествах не имеют никакого смысла, даже с библейской точки зрения. Его собственная карта различных городов США с названием Ниневия, создана на основе данных NASA, показывает, что на самом деле их всего два.

Тот, кто говорит, что эти города попадают на путь полного затмения – или врет о том, где они расположены, или манипулирует путем полного затмения,

– сказал МакКлеллан в недавнем видеоролике.

Полное затмение также произойдет в таких местах, как Санта-Клаус в штате Индиана, – иронично отмечают критики этой теории. Значит ли это, что Рождество в этом году наступит раньше?

Это не единственная выдумка

Еще одна вещь, на которой, кажется, зациклены авторы роликов в соцсетях, – это вероятность выхода из строя электрических систем вместе с инфраструктурой мобильной связи. "Они говорят, что надо быть готовыми к отключениям электроэнергии и тому подобному. Перебои с мобильной связью. Покупайте необходимые продукты, смотрите", – сказал один из создателей TikTok в недавнем видео, показывая якобы скриншоты различных статей. Но дальше в видео становится понятно, почему именно этот автор может быть заинтересован в распространении страха перед отключением электроэнергии. Оказывается, он продает фонарики и зарядные устройства для мобильных телефонов.

Солнечные батареи недоступны, чувак, здесь есть фонарик, очевидно. Вы можете зарядить свой телефон на нем, можете поиграть в Angry Birds,

– говорит мошенник.

Эти люди выборочно цитируют реальные статьи и вырывают их утверждения из контекста. Так, некоторые небольшие городки, которые рекламировали себя как места для наблюдения за солнечным затмением, имели проблемы с мобильной связью во время пиковых туристических дней в прошлом. Однако это именно то, что может произойти, когда башни сотовой связи перегружены большим количеством посетителей, чем обычно. Затмение здесь не играет никакой прямой роли.

Теоретики заговора также отмечают, что мэры некоторых небольших городков якобы объявляют о катастрофе накануне затмения. Но это, опять же, пример того, как люди вырывают вещи из контекста. Власти Дрипинг Спрингс, штат Техас, рекламировали город как отличное место для наблюдения за затмением, и на прошлой неделе городской совет подписал декларацию о стихийном бедствии. Но город четко дал понять, что это лишь "разумный шаг для мобилизации ресурсов в связи с наплывом туристов". "Хотя город не ожидает каких-то значительных проблем и надеется, что это будет удивительный опыт для жителей и гостей, введение в действие объявления о катастрофе заранее до события активизирует городскую команду по управлению в чрезвычайных ситуациях, дает разрешение на оказание большей помощи в случае необходимости, [....] позволяет Дриппинг Спрингс оптимизировать процесс принятия решений, получить доступ к дополнительным ресурсам и координировать усилия по реагированию на чрезвычайные ситуации для эффективного удовлетворения любых потребностей, которые могут возникнуть", – говорится в пресс-релизе города Дриппинг Спрингс.

По оценкам Департамента транспорта Техаса, около миллиона человек посетят Техас во время солнечного затмения, и такой наплыв может создать нагрузку на инфраструктуру крошечных городков. Департамент внутренней безопасности и управления в чрезвычайных ситуациях Нью-Йорка провел в среду пресс-конференцию, посвященную возможному отключению мобильной связи и электроэнергии во время затмения, поскольку эти системы испытывают нагрузку от наплыва посетителей.

По словам чиновников, в понедельник кемпинги штата Нью-Йорк будут заполнены на 93%, а это означает, что все эти маленькие городки могут почувствовать перегрузку систем связи.

Крах симуляции Земли

Существуют также и более "научно-фантастические" прогнозы о конце света, поскольку некоторые люди настаивают на том, что библейские пророчества, которые распространяются вокруг, связаны с крахом нашей "симуляции". Эти комментарии связаны с верой в то, что наша Вселенная на самом деле является большой компьютерной симуляцией. Это довольно давняя теория, которую ранее высказывал даже Илон Маск.

Авторы этих теорий используют странные математические расчеты, чтобы якобы доказать, что мы живем в симуляции через якобы особые временные промежутки, в которые произойдет затмение.

Проблема в том, что нет способа проверить теорию симуляции. Но что мы знаем точно, так это то, что затмения происходят в определенное время благодаря орбитам Земли и Луны.