DJI подала до суду на Insta360 через нову камеру Luna і вимагає її заборонити

На ринку компактних камер для блогерів спалахнув гучний конфлікт. DJI звинуватила конкурента Insta360 у копіюванні своїх технологій та дизайну й уже звернулася до суду зі спробою заблокувати продаж нових пристроїв.

Компанія DJI подала до суду на Insta360 практично одразу після презентації нової серії камер Luna. Виробник стверджує, що конкурент "відверто копіює" дизайн і ключові технології популярної камери DJI Pocket 3. Про це пише Techradar.

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Чому DJI подала позов проти Insta360?

Позов було подано в США 11 червня – того ж дня, коли Insta360 офіційно представила свою нову модель Luna Ultra та оголосила про майбутній вихід Luna Pro. DJI вимагає заборонити продаж камер серії Luna, стверджуючи, що вони порушують одразу кілька патентів компанії.

Згідно з матеріалами позову, DJI звинувачує компанію Arashi Vision, яка працює під брендом Insta360, у порушенні двох патентів на промисловий дизайн і чотирьох патентів на технологічні рішення. У тексті позову DJI заявляє, що лінійка Luna "повністю копіює запатентовані винаходи DJI".

Компанія стверджує, що нові камери Insta360 практично повторюють концепцію Osmo Pocket 3.

"Від силуету до набору функцій обвинувачені продукти відтворюють те, над чим DJI працювала та що патентувала майже десятиліття для своїх інноваційних ручних камер зі стабілізатором", – йдеться в документі.

Окремо DJI наголошує на схожості зовнішнього вигляду пристроїв.

"Візуальна схожість між обвинуваченими продуктами та дизайном DJI Osmo Pocket 3 є вражаючою", – зазначає компанія. На думку позивача, Luna Ultra та Luna Pro використовують аналогічну архітектуру з камерою на підвісі, схожі пропорції корпусу та майже ідентичне компонування основних елементів.

Під претензіями опинилися не лише камери

DJI також вважає, що Insta360 скопіювала низку програмних та функціональних можливостей.

Серед них:

технологія автоматичного відстеження об'єктів;

перемикання режимів стабілізатора залежно від рухів користувача;

режим фіксації напрямку зйомки незалежно від положення ручки;

деякі функції аксесуарів та мобільного застосунку.

Саме ці технології, на думку DJI, стали одними з головних переваг лінійки Osmo Pocket на ринку компактних камер для блогерів.

Конфлікт розгортається на тлі складної ситуації DJI на американському ринку. Компанія залишається у так званому списку Covered List Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC). Через це нові пристрої DJI з камерами стикаються з серйозними труднощами під час виходу на американський ринок.

Зокрема, представлена навесні камера Pocket 4 поки що не з'явилася у продажу в США, хоча вже доступна в інших країнах.

На цьому фоні Insta360 отримала суттєву перевагу. Її нові камери Luna можуть безперешкодно продаватися через великі американські торговельні мережі, включаючи B&H Photo та інші магазини.

Саме тому багато оглядачів вважають, що серія Luna стала першим по-справжньому серйозним конкурентом для лінійки Osmo Pocket.

Чим Luna відрізняється від Pocket?

Попри звинувачення в копіюванні, Insta360 робить ставку на власні особливості.

Співзасновник компанії Макс Ріхтер під час передпродажної презентації заявив, що виробник не планує конкурувати лише за рахунок нижчої ціни.

За його словами, компанія хоче запропонувати користувачам унікальні можливості преміального рівня. Однією з головних особливостей Luna став модульний дизайн. Камера отримала знімний пульт дистанційного керування з двохдюймовим OLED-дисплеєм, елементами керування та вбудованим мікрофоном.

Такого рішення в камерах DJI наразі немає.

Поки що суд лише починає розгляд справи, тому говорити про результати зарано. Якщо DJI зможе довести порушення патентів, Insta360 може зіткнутися з обмеженнями продажів або необхідністю змінити конструкцію своїх пристроїв.

Водночас для американських блогерів та контент-мейкерів результат процесу має особливе значення. Через обмежену доступність нових камер DJI в США саме Luna Ultra та майбутня Luna Pro розглядаються багатьма як одна з небагатьох сучасних альтернатив популярній серії Osmo Pocket.

Тому судова суперечка між двома китайськими виробниками може суттєво вплинути на розвиток усього ринку компактних камер для створення відеоконтенту.