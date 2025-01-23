Європа активізує дослідження Марса: ESA планує дві місії з роверами до Червоної планети
- Європейське космічне агентство (ESA) планує дві місії на Марс: перша у 2028 році, друга у 2030-х.
- Перший марсохід готовий до запуску, а для другої місії ESA розробляє нові технології посадки.
- Конкурс для розробки посадкових систем на Марс стартує в грудні 2024 року. Запуск у вікно 2028 року, наступне – у 2035 році.
- ESA має намір створити резерв для вирішення технічних труднощів під час виконання проєкту.
Європейське космічне агентство (ESA) анонсувало дві майбутні місії на Марс: перший марсохід планується відправити у 2028 році, а другий – у середині 2030-х років.
Європейське космічне агентство (ESA) планує здійснити дві місії на Марс у найближчі 10 років, повідомляє 24 Канал.
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Найближча експедиція відбудеться у 2028 році, а друга запланована на середину 2030-х.
- Перший марсохід уже зібраний і готовий до запуску після скасування спільної місії ExoMars з російським "Роскосмосом".
- Для другої місії агентству доведеться розробити як сам ровер, так і систему його доставки з урахуванням специфічних вимог.
Для реалізації майбутньої місії ESA оголосить конкурс "Advanced Entry, Descent, and Landing Capability on Mars", який стартує в середині грудня 2024 року. На зустрічі міністрів ЄС у листопаді цього року агентство планує представити детальний план нової експедиції.
Також ESA має намір створити тимчасовий резерв у разі виникнення технічних труднощів під час виконання проєкту.
Одним із головних факторів успішного запуску місії на Марс є правильний вибір вікна запуску, яке відкривається приблизно кожні 26 місяців, дозволяючи мінімізувати витрати пального. Найближче таке вікно настане у 2028 році, коли NASA планує відправити ровер Rosalind Franklin, залишок скасованої місії ExoMars. Наступна можливість для запуску очікується у 2035 році, і ESA має намір нею скористатися.
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ESA не розкриває додаткових деталей щодо другої місії, однак розробка нових технологій для посадки і дослідження Марса залишається ключовим пріоритетом агентства.