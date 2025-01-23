Европейское космическое агентство (ESA) планирует осуществить две миссии на Марс в ближайшие 10 лет, сообщает 24 Канал.

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Ближайшая экспедиция состоится в 2028 году, а вторая запланирована на середину 2030-х.

Первый марсоход уже собран и готов к запуску после отмены совместной миссии ExoMars с российским "Роскосмосом".

Для второй миссии агентству придется разработать как сам ровер, так и систему его доставки с учетом специфических требований.

Для реализации будущей миссии ESA объявит конкурс "Advanced Entry, Descent, and Landing Capability on Mars", который стартует в середине декабря 2024 года. На встрече министров ЕС в ноябре этого года агентство планирует представить детальный план новой экспедиции.

Также ESA намерено создать временный резерв в случае возникновения технических трудностей во время выполнения проекта.

Одним из главных факторов успешного запуска миссии на Марс является правильный выбор окна запуска, которое открывается примерно каждые 26 месяцев, позволяя минимизировать расходы топлива. Ближайшее такое окно наступит в 2028 году, когда NASA планирует отправить ровер Rosalind Franklin, остаток отмененной миссии ExoMars. Следующая возможность для запуска ожидается в 2035 году, и ESA намерено ею воспользоваться.

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ESA не раскрывает дополнительных деталей относительно второй миссии, однако разработка новых технологий для посадки и исследования Марса остается ключевым приоритетом агентства.