Главной задачей Curiosity является исследование геологии Марса и поиск признаков жидкой воды в его далеком прошлом, сообщает 24 Канал. Аппарат использует моделирование и анализирует геологические особенности, известные на Земле, чтобы составить представление о климатической истории планеты. Полученные данные помогают ученым лучше понять, как Марс потерял атмосферу и поверхностные водоемы.

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Марс относится к группе землеподобных планет и меньше Земли, но, при определенных условиях, мог быть пригодным для жизни. Исследование климатической эволюции Марса также помогает усовершенствовать модели климатических изменений Земли.

Недавно марсоход обнаружил в районе неглубокого углубления два участка, напоминающие склоны береговых линий, на которые когда-то набегали длинные волны или рябь на воде. Повреждения на скалах больше похожи на следы водной эрозии, чем на воздействие ветра.

Уникальный рисунок рельефа позволяет оценить амплитуду и период волн, что, в свою очередь, помогает рассчитать объем и глубину древнего озера.



Следы волн на Марсе / NASA

Результаты моделирования показали, что озеро было глубиной не более двух метров. Вода оставила следы на породах возрастом примерно 3,7 миллиарда лет. Возраст двух разных участков с волновыми отметинами на стенах немного отличается, что позволяет предположить частое появление жидкой воды или ее длительное существование в прошлом Марса.

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Это открытие является еще одним свидетельством того, что на древнем Марсе могли существовать условия, благоприятные для зарождения биологической жизни.