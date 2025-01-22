Испытания проводились в рамках программы DARPA DRACO, по которой Министерство обороны США заключило контракт на сумму 499 миллионов долларов с компанией Lockheed Martin для разработки ядерной термальной двигательной установки (NTP), сообщает 24 Канал со ссылкой на IE.

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Этот тип двигателя работает путем нагревания рабочего тела, в этом случае водорода, в ядерном реакторе, что вызывает создание реактивной тяги во время выхода газа через сопло. В ходе экспериментов было важно определить, насколько долго топливо способно выдерживать экстремальные условия супернагретого водорода.

Тестирование состоялось на испытательном стенде CFEET в Космическом центре Маршалла NASA (MSFC). В ходе исследования топливо подверглось шести 20-минутным тепловым циклам, каждый из которых имитировал полноценный режим тяги ядерного термального двигателя.

После завершения всех испытаний инспекция показала, что топливные сборки остались неповрежденными и без дефектов.

Президент GA-EMS Скотт Форни назвал результаты испытаний важной вехой в создании надежного ядерного топлива для двигателей NTP.

Топливо должно выдерживать экстремальные температуры и влияние горячего водорода, с которыми сталкиваются ядерные реакторы в космосе. Мы очень довольны положительными результатами, что приближает нас к реализации безопасных и эффективных ядерных термальных двигателей для миссий на Луну и в глубокий космос,

– отметил он.

Ядерные ракетные двигатели имеют огромный потенциал, поскольку способны сократить время полета к Марсу до 45 дней, по сравнению с традиционными ракетами на жидком топливе, которые требуют 6-7 месяцев.

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Сокращение продолжительности миссии может существенно снизить риски для здоровья экипажа и кардинально изменить подход к межпланетным путешествиям.