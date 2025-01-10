Добыча ресурсов на Луне

Эта статья была первоначально опубликована на сайте The Conversation. 24 Канал перевел и публикует материал для своей аудитории.

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Зачем добывать ресурсы на Луне?

Основным стимулом для добычи лунных ресурсов является экономическая выгода и поддержка космических миссий. Доставка материалов с Земли чрезвычайно дорогая: стоимость одного литра воды на Луне превышает стоимость золота. Однако преобразование водяного льда в водород и кислород позволит заправлять космические аппараты прямо на Луне, что значительно облегчит полеты к Марсу и другим планетам.



Человечество десятилетиями изучало Луну / Фото NASA

Кроме того, Луна содержит редкоземельные металлы, необходимые для производства современных технологий, таких как смартфоны. Добыча этих ресурсов может уменьшить нагрузку на истощаемые запасы Земли.

Частные компании, такие, как Intuitive Machines уже ведут активные разработки, и есть вероятность, что стартапы начнут добычу раньше государственных космических агентств.

Как добыча может изменить вид Луны с Земли?

Процессы добычи могут существенно повлиять на внешний вид Луны. Во время добычи поднимается лунная пыль, которая из-за отсутствия атмосферы может перемещаться на большие расстояния. Это может привести к тому, что некоторые участки поверхности Луны станут ярче или, наоборот, тусклее.

Даже небольшие операции могут со временем вызвать видимые изменения. Поэтому управление лунной пылью станет важной задачей для минимизации вреда.



Луна будущего будет покрыта рукотворными структурами / Фото ICON/BIG-Bjarke Ingels Group

Кто владеет Луной?

Договор о космосе от 1967 года запрещает любой стране претендовать на владение Луной или другими небесными телами. Однако он не дает четкого ответа относительно права компаний на добычу ресурсов.

Договор о Луне 1979 года объявляет Луну "общим наследием человечества", что обычно трактуется как запрет на коммерческую добычу.

В то же время Соглашения Артемиды 2020 года разрешают добычу ресурсов, подтверждая запрет на суверенитет над Луной.



Добыча ресурсов на Луне в представлении художника / Иллюстративное фото

Согласно Договору о космосе, исследования космоса должны приносить пользу всему человечеству, а не только богатым странам и корпорациям. Это означает, что выгоды от будущей добычи должны распределяться справедливо.

Какой будет жизнь шахтеров на Луне?

Условия работы на Луне могут быть опасными. Низкая гравитация приводит к потере костной и мышечной массы, остеопороза, нарушений работы почек и сердца, а также к снижению иммунитета. Влияние космической радиации повышает риск развития рака и проблем с фертильностью.

Длительная изоляция и психологический стресс создают дополнительные угрозы. Из-за удаленности от Земли контроль за условиями труда будет сложным, что может привести к злоупотреблениям со стороны руководства. Британский астробиолог Чарльз С. Кокелл считает, что космос является средой, склонной к тирании, где работники могут оказаться беззащитными перед нарушением прав.



Антарктическая станция дает приблизительное понимание того, как будут выглядеть колонии на Луне / Фото NSF Antarctic Photo Library

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Луна открывает невероятные возможности для исследований и обеспечения ресурсами Земли. Однако опыт истории показывает опасность бесконтрольной эксплуатации. Прежде чем начать добычу, необходимо создать надежные правила, гарантирующие справедливость, безопасность и защиту прав человека.