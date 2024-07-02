Понятие путешествий во времени в популярной культуре часто содержит персонажей, которые используют сложные устройства или транспортные средства для путешествия в прошлое или будущее. Последствия смены прошлого или получения знаний из будущего составляют основу многих увлекательных нарративов, как рассказывает 24 Канал.

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Однако никто еще не продемонстрировал способность путешествовать во времени вперед и назад, а также не предложил осуществимый метод, который не имел бы катастрофических последствий для путешественника. Известный физик Стивен Гокинг даже указывал на отсутствие туристов из будущего, путешествующих во времени, как доказательство против возможности таких вояжей вообще.

Что же говорит наука

Специальная теория относительности

Определенные научные теории поддерживают идею искажение времени. Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, сформулированная в 1905 году, описывает связь между пространством и временем для движущихся объектов с постоянной скоростью по прямой линии. Согласно этой теории, время не является абсолютным понятием, а относительно относительно наблюдателя.

Для человека, движущегося с большой скоростью, время идет медленнее, чем для человека, находящегося в состоянии покоя. Это явление наблюдается, хотя и в небольших масштабах, у астронавтов, проводящих время на борту Международной космической станции.

Интересный факт! К примеру, астронавт Скотт Келли состарился чуть меньше, чем его брат-близнец Марк, оставшийся на Земле, благодаря эффекту замедления времени в космосе.



Гравитация влияет на объекты и время.

Кроме того, общая теория относительности Эйнштейна, являющаяся расширением его специальной теории относительности, дает представление о влиянии гравитации на время. Часы ближе к массивным гравитационным объектам тикают медленнее, чем находящиеся дальше. Это явление имеет практическое значение для спутников Глобальной системы позиционирования (GPS), вращающихся вокруг Земли.

Сочетание замедления времени из-за высоких скоростей и гравитационных эффектов приводит к небольшому расхождению во времени между часами на этих спутниках и часами на поверхности Земли. Чтобы поддерживать точность технологии GPS, инженеры должны учитывать эти расхождения во времени, что акцентирует внимание на важности учета эффекта путешествия во времени даже в небольших масштабах.

Кротовины

Еще одной теоретической концепцией, часто ассоциирующейся с путешествиями во времени, является идея кротовин.

Кротовины это гипотетические топологические особенности пространства-времени, которые в каждый момент времени являются "тоннелями" в пространстве.

Хотя кротовины часто являются основным элементом научной фантастики, их существование остается чисто спекулятивным. Несмотря на недавние исследования, предполагающие, что первобытные кротовины могут быть достаточно стабильными для потенциальных путешествий, ни одного реально существующего объекта до сих пор не было обнаружено (хотя это не означает, что их не существует в природе).



Схематическое изображение кротовины.

Другие научные теории в пользу путешествий во времени

Для преодоления ограничений, наложенных теориями Эйнштейна, были предложены разные альтернативные теории. Астроном Фрэнк Типлер предложил концепция цилиндра Типлера, плотного, бесконечно длинного цилиндра, который мог бы сделать возвратные путешествия во времени. Однако практичная реализация такого цилиндра требует неизвестных материалов или невозможных размеров.

Физик-теоретик Амос Ори предложил модель машины времени из искаженного пространства-времени, напоминающего форму пончика. Эта концепция опирается на нашу способность манипулировать гравитационными полями, что выходит за пределы наших возможностей.

Когда фантазия станет реальностью?

Путешествие во времени продолжает оставаться ведущей темой научной фантастики, позволяя авторам и режиссерам исследовать возможности и парадоксы, возникающие при смене прошлого или посещении будущего. Каждое художественное произведение создает собственную версию пространства-времени, часто обходя научные препятствия в угоду нарративу. От фантастических концепций в "Интерстелларе" до причудливых объяснений в "Докторе Кто", путешествия во времени остаются увлекательной темой, которая будоражит наше воображение.

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Хотя путешествия во времени, изображенные в популярной культуре, остаются недостижимыми, научные исследования времени и манипуляций с ним продолжаются. Поскольку наше понимание вселенной усугубляется, кто знает, какие возможности могут появиться?

Возможно, однажды сферы выдумки и реальности сойдутся, и концепция путешествий во времени приобретет совершенно новое значение. К тому времени мы можем продолжать исследовать чудеса путешествий по времени через богатый гобелен научной фантастики.