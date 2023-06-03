Концепція подорожей у часі в популярній культурі часто містить персонажів, які використовують складні пристрої або транспортні засоби для подорожі в минуле або майбутнє. Наслідки зміни минулого або отримання знань з майбутнього становлять основу багатьох захоплюючих наративів, як розповідає 24 Канал.

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Однак ніхто ще не продемонстрував здатність подорожувати в часі вперед і назад, а також не запропонував здійсненного методу, який би не мав катастрофічних наслідків для мандрівника. Відомий фізик Стівен Гокінг навіть вказував на відсутність туристів з майбутнього, які подорожують у часі, як на доказ проти можливості таких вояжів взагалі.

Що ж каже наука

Спеціальна теорія відносності

Певні наукові теорії підтримують ідею викривлення часу. Спеціальна теорія відносності Альберта Ейнштейна, сформульована в 1905 році, описує зв'язок між простором і часом для об'єктів, що рухаються з постійною швидкістю по прямій лінії. Згідно з цією теорією, час не є абсолютним поняттям, а є відносним щодо спостерігача.

Для людини, яка рухається з великою швидкістю, час плине повільніше, ніж для людини, яка перебуває у стані спокою. Це явище спостерігається, хоча і в невеликих масштабах, у астронавтів, які проводять час на борту Міжнародної космічної станції.

Цікавий факт! Наприклад, астронавт Скотт Келлі постарів трохи менше, ніж його брат-близнюк Марк, який залишився на Землі, завдяки ефекту уповільнення часу в космосі.



Гравітація впливає на об'єкти та час / Ілюстративне фото

Крім того, загальна теорія відносності Ейнштейна, яка є розширенням його спеціальної теорії відносності, дає уявлення про вплив гравітації на час. Годинники ближче до масивних гравітаційних об'єктів цокають повільніше, ніж ті, що знаходяться далі. Це явище має практичне значення для супутників Глобальної системи позиціонування (GPS), що обертаються навколо Землі.

Поєднання уповільнення часу через високі швидкості та гравітаційні ефекти призводить до невеликої розбіжності в часі між годинниками на цих супутниках і годинниками на поверхні Землі. Щоб підтримувати точність технології GPS, інженери повинні враховувати ці розбіжності в часі, що акцентує на важливості врахування ефекту подорожі в часі навіть у невеликих масштабах.

Кротовини

Ще однією теоретичною концепцією, яка часто асоціюється з подорожами в часі, є ідея кротовин.

Кротовини це гіпотетичні топологічні особливість простору-часу, що в кожен момент часу є "тунелями" у просторі.

Хоча кротовини часто є основним елементом наукової фантастики, їхнє існування залишається суто спекулятивним. Попри нещодавні дослідження, які припускають, що первісні кротовини можуть бути достатньо стабільними для потенційних подорожей, жодного реально існуючого об'єкта досі не було виявлено (хоч це не означає, що їх не існує в природі).



Схематичне зображення кротовини / Ілюстративне фото

Інші наукові теорії на користь подорожей у часі

Для подолання обмежень, накладених теоріями Ейнштейна, були запропоновані різні альтернативні теорії. Астроном Френк Тіплер запропонував концепцію циліндра Тіплера, щільного, нескінченно довгого циліндра, який міг би уможливити зворотні подорожі в часі. Однак практична реалізація такого циліндра вимагає невідомих матеріалів або неможливих розмірів.

Фізик-теоретик Амос Орі запропонував модель машини часу з викривленого простору-часу, що нагадує форму пончика. Ця концепція спирається на нашу здатність маніпулювати гравітаційними полями, що наразі виходить за межі наших можливостей.

Коли фантазія стане реальністю?

Подорож у часі продовжує залишатися провідною темою наукової фантастики, дозволяючи авторам і режисерам досліджувати можливості та парадокси, що виникають при зміні минулого або відвідуванні майбутнього. Кожен художній твір створює власну версію простору-часу, часто оминаючи наукові перепони на догоду наративу. Від фантастичних концепцій у "Інтерстелларі" до химерних пояснень у "Докторі Хто", подорожі в часі залишаються захоплюючою темою, яка розбурхує нашу уяву.

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Хоча подорожі в часі, зображені в популярній культурі, залишаються недосяжними, наукові дослідження часу і маніпуляцій з ним тривають. Оскільки наше розуміння всесвіту поглиблюється, хто знає, які можливості можуть з'явитися?

Можливо, одного дня сфери вигадки і реальності зійдуться, і концепція подорожей у часі набуде абсолютно нового значення. До того часу ми можемо продовжувати досліджувати чудеса подорожей у часі через багатий гобелен наукової фантастики.