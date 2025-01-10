Видобуток ресурсів на Місяці

Ця стаття була спочатку опублікована на сайті The Conversation. 24 Канал переклав та публікує матеріал для своєї аудиторії.

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Навіщо добувати ресурси на Місяці?

Основним стимулом для видобутку місячних ресурсів є економічна вигода та підтримка космічних місій. Доставка матеріалів із Землі надзвичайно дорога: вартість одного літра води на Місяці перевищує вартість золота. Однак перетворення водяного льоду на водень і кисень дозволить заправляти космічні апарати прямо на Місяці, що значно полегшить польоти до Марса та інших планет.



Людство десятиліттями вивчало Місяць / Фото NASA

Крім того, Місяць містить рідкісноземельні метали, необхідні для виробництва сучасних технологій, таких як смартфони. Видобуток цих ресурсів може зменшити навантаження на виснажувані запаси Землі.

Приватні компанії, такі, як Intuitive Machines вже ведуть активні розробки, і є ймовірність, що стартапи розпочнуть видобуток раніше за державні космічні агентства.

Як видобуток може змінити вигляд Місяця із Землі?

Процеси видобутку можуть суттєво вплинути на зовнішній вигляд Місяця. Під час видобутку підіймається місячний пил, який через відсутність атмосфери може переміщатися на великі відстані. Це може призвести до того, що деякі ділянки поверхні Місяця стануть яскравішими або, навпаки, тьмянішими.

Навіть невеликі операції можуть з часом викликати видимі зміни. Тому управління місячним пилом стане важливим завданням для мінімізації шкоди.



Місяць майбутнього буде вкритий рукотворними структурами / Фото ICON/BIG-Bjarke Ingels Group

Хто володіє Місяцем?

Договір про космос від 1967 року забороняє будь-якій країні претендувати на володіння Місяцем або іншими небесними тілами. Однак він не дає чіткої відповіді щодо права компаній на видобуток ресурсів.

Договір про Місяць 1979 року оголошує Місяць "спільною спадщиною людства", що зазвичай трактується як заборона на комерційний видобуток.

Водночас Угоди Артеміди 2020 року дозволяють видобуток ресурсів, підтверджуючи заборону на суверенітет над Місяцем.



Видобуток ресурсів на Місяці в уявленні художника / Ілюстративне фото

Згідно з Договором про космос, дослідження космосу мають приносити користь всьому людству, а не лише заможним країнам і корпораціям. Це означає, що вигоди від майбутнього видобутку мають розподілятися справедливо.

Яким буде життя шахтарів на Місяці?

Умови роботи на Місяці можуть бути небезпечними. Низька гравітація призводить до втрати кісткової та м'язової маси, остеопорозу, порушень роботи нирок і серця, а також до зниження імунітету. Вплив космічної радіації підвищує ризик розвитку раку та проблем із фертильністю.

Тривала ізоляція та психологічний стрес створюють додаткові загрози. Через віддаленість від Землі контроль за умовами праці буде складним, що може призвести до зловживань з боку керівництва. Британський астробіолог Чарльз С. Кокелл вважає, що космос є середовищем, схильним до тиранії, де працівники можуть опинитися беззахисними перед порушенням прав.



Антарктична станція дає приблизне розуміння того, як виглядатимуть колонії на Місяці / Фото NSF Antarctic Photo Library

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Місяць відкриває неймовірні можливості для досліджень і забезпечення ресурсами Землі. Проте досвід історії показує небезпеку безконтрольної експлуатації. Перш ніж розпочати видобуток, необхідно створити надійні правила, що гарантуватимуть справедливість, безпеку та захист прав людини.