Астероїд розміром із хмарочос наближається до Землі: коли чекати та чи є загрози

Гігантський астероїд 2024 ON, розміром приблизно з хмарочос, наблизиться до Землі наступного вівторка. NASA класифікує його як "потенційно небезпечний", але чи є причини боятися?

Як це буде

Астероїд має приблизний діаметр від 220 до 480 метрів. Він пролетить повз Землю зі швидкістю 31 933 кілометрів на годину, що приблизно в 26 разів перевищує швидкість звуку. При максимальному зближенні астероїд пройде на відстані близько 1 мільйона кілометрів, що приблизно в 2,6 раза перевищує середню відстань між Землею та Місяцем. Тож так, хвилюватися про будь-які наслідки для планети не варто.

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Зазначимо, що NASA класифікує всі об'єкти, які проходять на відстані меншій, ніж 0,05 астрономічних одиниць (приблизно 7,5 мільйона кілометрів), як потенційно небезпечні. Такий статус присвоюють навіть тоді, коли відомо, що об'єкт точно не зіткнеться з нашої планетою. Таким підходом вчені залишають імовірність зміни умов – наприклад, астероїд може зіткнутися з іншим каменем у космосі й змінити свою траєкторію.

1 мільйон кілометрів за космічними мірками – це неймовірно близька відстань, але все ж цього достатньо, щоб землянам не потрібно було хвилюватися за свої життя.

Земля та астероїди

NASA відстежує місцезнаходження та орбіти приблизно 28 000 астероїдів, стежачи за ними за допомогою Системи останнього оповіщення про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS), що складається з чотирьох телескопів, які сканують все нічне небо кожні 24 години.

Агентство оцінило траєкторії всіх цих навколоземних об'єктів у тривалій перспективі й каже, що Землі не загрожує апокаліптичне зіткнення принаймні протягом наступних 100 років.

А що, якщо

Але припустімо, що умови зміняться. Наприклад, 2024 ON таки змінить свою орбіту, що є настільки малоймовірним, що майже неможливим. Що тоді? Вчені кажуть, що зіткнення цього об'єкта з Землею не спричинить катастрофічної події, як та, що сталася з динозаврами. Але це не означає, що його наслідки не будуть відчутними.

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Дивіться пряму трансляцію

Для тих, кому цікаво простежити за курсом 2024 ON, коли він пролітатиме повз нашу планету, проєкт "Віртуальний телескоп" показуватиме пряму трансляцію його шляху, починаючи з 00:30 у неділю, 15 вересня. Ви можете встановити нагадування нижче, але максимальне зближення очікується лише у вівторок.