Застосунок "Фотографії" у Windows 11 оновили – додали нові функції на базі ШІ

Компанія Microsoft готує масштабне оновлення застосунку "Фотографії" у Windows 11, додавши нові інструменти на основі штучного інтелекту. Користувачі отримають можливість редагувати зображення за допомогою Copilot, шукати текст в інтернеті прямо зі сканованих фото та користуватися новими фільтрами для перегляду галерей.

Учасники програми Windows Insider у каналі Release Preview вже отримали доступ до нових функцій, розповідає 24 Канал. Вихід цих можливостей у стабільній версії Windows 11 очікується найближчим часом.

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Microsoft також планує провести захід, присвячений ШІ, 4 квітня 2025 року, під час якого можуть бути представлені нові функції для Windows 11 та інших продуктів компанії.

Одним із головних оновлень стала підтримка оптичного розпізнавання символів (OCR) у застосунку "Фотографії". Ця функція підтримає понад 160 мов і дозволить розпізнавати текст на зображеннях, документах та скриншотах.

Користувачі також зможуть скористатися опцією "Сканувати текст", а потім миттєво знайти його в інтернеті за допомогою "Пошуку в мережі".

Microsoft також додала нові швидкі команди для ШІ-інструментів у "Провіднику". Відтепер для редагування зображень не потрібно відкривати застосунок "Фотографії" – достатньо натиснути правою кнопкою миші на файл, щоб отримати доступ до таких можливостей, як:

Додавання форматованого тексту

Коригування композиції за допомогою вибору об’єктів

Покращення кольорів

Видалення небажаних елементів за допомогою команди "Стерти об’єкт"

Візуальний пошук через Bing для пошуку схожих зображень та товарів

Галерея у "Фотографіях" також отримала нову функцію: користувачі зможуть налаштовувати спосіб перегляду вмісту папок і підпапок. Опція "Показати підпапки дозволяє відображати всі фото та відео з вкладених папок в одній галереї.

Ще одним важливим нововведенням стало впровадження Copilot у застосунок «Фотографії». Нова кнопка, виділена червоним кольором у верхній частині інтерфейсу, відкриває доступ до таких можливостей ШІ:

Підказки щодо редагування фото

Інформація про деталі зображень

Оптимізація знімків, включаючи їх обрізку

Крім того, у "Фотографіях" тепер є підтримка файлів у форматі JXL.

Хоча застосунок не зможе конкурувати з професійними графічними редакторами на кшталт Photoshop чи CorelDraw, нові функції зроблять його зручним інструментом для швидкого редагування фото без додаткових витрат та підписок.