Учасники програми Windows Insider у каналі Release Preview вже отримали доступ до нових функцій, розповідає 24 Канал. Вихід цих можливостей у стабільній версії Windows 11 очікується найближчим часом.

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Microsoft також планує провести захід, присвячений ШІ, 4 квітня 2025 року, під час якого можуть бути представлені нові функції для Windows 11 та інших продуктів компанії.

Одним із головних оновлень стала підтримка оптичного розпізнавання символів (OCR) у застосунку "Фотографії". Ця функція підтримає понад 160 мов і дозволить розпізнавати текст на зображеннях, документах та скриншотах.

Користувачі також зможуть скористатися опцією "Сканувати текст", а потім миттєво знайти його в інтернеті за допомогою "Пошуку в мережі".

Microsoft також додала нові швидкі команди для ШІ-інструментів у "Провіднику". Відтепер для редагування зображень не потрібно відкривати застосунок "Фотографії" – достатньо натиснути правою кнопкою миші на файл, щоб отримати доступ до таких можливостей, як:

Додавання форматованого тексту

Коригування композиції за допомогою вибору об’єктів

Покращення кольорів

Видалення небажаних елементів за допомогою команди "Стерти об’єкт"

Візуальний пошук через Bing для пошуку схожих зображень та товарів

Галерея у "Фотографіях" також отримала нову функцію: користувачі зможуть налаштовувати спосіб перегляду вмісту папок і підпапок. Опція "Показати підпапки дозволяє відображати всі фото та відео з вкладених папок в одній галереї.

Ще одним важливим нововведенням стало впровадження Copilot у застосунок «Фотографії». Нова кнопка, виділена червоним кольором у верхній частині інтерфейсу, відкриває доступ до таких можливостей ШІ:

Підказки щодо редагування фото

Інформація про деталі зображень

Оптимізація знімків, включаючи їх обрізку

Крім того, у "Фотографіях" тепер є підтримка файлів у форматі JXL.

Хоча застосунок не зможе конкурувати з професійними графічними редакторами на кшталт Photoshop чи CorelDraw, нові функції зроблять його зручним інструментом для швидкого редагування фото без додаткових витрат та підписок.

До речі, останнім часом Microsoft почала активно змушувати користувачів переходити на Windows 11. Річ у тім, що підтримка Windows 10 закінчується у жовтні 2025 року.