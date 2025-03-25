Учасники програми Windows Insider у каналі Release Preview вже отримали доступ до нових функцій, розповідає 24 Канал. Вихід цих можливостей у стабільній версії Windows 11 очікується найближчим часом.
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Microsoft також планує провести захід, присвячений ШІ, 4 квітня 2025 року, під час якого можуть бути представлені нові функції для Windows 11 та інших продуктів компанії.
Одним із головних оновлень стала підтримка оптичного розпізнавання символів (OCR) у застосунку "Фотографії". Ця функція підтримає понад 160 мов і дозволить розпізнавати текст на зображеннях, документах та скриншотах.
Користувачі також зможуть скористатися опцією "Сканувати текст", а потім миттєво знайти його в інтернеті за допомогою "Пошуку в мережі".
Microsoft також додала нові швидкі команди для ШІ-інструментів у "Провіднику". Відтепер для редагування зображень не потрібно відкривати застосунок "Фотографії" – достатньо натиснути правою кнопкою миші на файл, щоб отримати доступ до таких можливостей, як:
- Додавання форматованого тексту
- Коригування композиції за допомогою вибору об’єктів
- Покращення кольорів
- Видалення небажаних елементів за допомогою команди "Стерти об’єкт"
- Візуальний пошук через Bing для пошуку схожих зображень та товарів
Галерея у "Фотографіях" також отримала нову функцію: користувачі зможуть налаштовувати спосіб перегляду вмісту папок і підпапок. Опція "Показати підпапки дозволяє відображати всі фото та відео з вкладених папок в одній галереї.
Ще одним важливим нововведенням стало впровадження Copilot у застосунок «Фотографії». Нова кнопка, виділена червоним кольором у верхній частині інтерфейсу, відкриває доступ до таких можливостей ШІ:
- Підказки щодо редагування фото
- Інформація про деталі зображень
- Оптимізація знімків, включаючи їх обрізку
Крім того, у "Фотографіях" тепер є підтримка файлів у форматі JXL.
Хоча застосунок не зможе конкурувати з професійними графічними редакторами на кшталт Photoshop чи CorelDraw, нові функції зроблять його зручним інструментом для швидкого редагування фото без додаткових витрат та підписок.