Зламаний застосунок "Повітряна тривога" відновився, але одну функцію все ще не запустили

Застосунок "Повітряна тривога" відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері 1 листопада. Через атаку користувачам надходили хибні сповіщення, але розробники кажуть, що персональні дані не постраждали.

Що треба знати про атаку та відновлення роботи

Хакери атакували застосунок увечері 1 листопада. Через це сповіщення працювали некоректно, а користувачі отримували вигадані попередження про радіаційну небезпеку, вуличні бої та хімічну атаку, нагадує 24 Канал.

Команди Ajax Systems і Stfalcon у співпраці з профільними службами та міністерствами швидко вимкнули push-сповіщення й тимчасово призупинили роботу сервісу. Відновити його вдалося протягом двох годин.

Тепер розробники повідомили виданню "Суспільне", що застосунок "Повітряна тривога" повністю відновився і вже працює справно. Push-сповіщення про тривоги вже діють у штатному режимі. На карті відображаються жовтий і червоний рівні небезпеки. Жовтий означає дронову загрозу, а червоний – масовану атаку дронів або ракет. Відображення цілей на карті поки що відновлюють: фахівці над цим працюють.

Чи постраждали дані користувачів

У пресслужбі наголосили, що застосунок не збирає, не зберігає і не передає персональні дані чи геолокацію користувачів. Тому, за їхніми словами, жодної загрози для людей немає. Інформація про злам акаунтів або телефонів не відповідає дійсності. Ті, хто видалив застосунок, можуть знову завантажити його з App Store або Google Play.

Команда вже працює над посиленням захисту застосунку, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому,

– підсумували в пресслужбі застосунку.

Нагадаємо, застосунок "Повітряна тривога" розробила компанія Ajax Systems, котра розробляє професійні системи безпеки.