Взломанное приложение "Воздушная тревога" возобновило работу, но одна функция по-прежнему не запущена

Что нужно знать об атаке и восстановлении работы

Хакеры провели атаку на приложение вечером 1 ноября. Из-за этого уведомления работали некорректно, а пользователи получали вымышленные предупреждения о радиационной опасности, уличных боях и химической атаке, напоминает 24 Канал.

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Команды Ajax Systems и Stfalcon в сотрудничестве с профильными службами и министерствами быстро отключили push-уведомления и временно приостановили работу сервиса. Восстановить его удалось в течение двух часов после атаки.

Теперь разработчики сообщили изданию "Суспильне", что приложение "Воздушная тревога" полностью восстановлено и уже работает исправно. Push-уведомления о тревогах уже действуют в штатном режиме. На карте отображаются желтый и красный уровни опасности. Желтый означает угрозу со стороны дронов, а красный – массированную атаку дронов или ракет. Отображение целей на карте пока восстанавливают: специалисты над этим работают.

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Пострадали ли данные пользователей

В пресс-службе подчеркнули, что приложение не собирает, не хранит и не передает персональные данные или геолокацию пользователей. Поэтому, по их словам, никакой угрозы для людей нет. Информация о взломе аккаунтов или телефонов не соответствует действительности. Те, кто удалил приложение, могут снова загрузить его из App Store или Google Play.

Команда уже работает над усилением защиты приложения, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем– подытожили в пресс-службе приложения.

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Напомним, приложение "Воздушная тревога" разработала компания Ajax Systems, которая занимается разработкой профессиональных систем безопасности.