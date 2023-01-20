Що робити, якщо вилітають застосунки на смартфоні – варіанти вирішення проблеми

З різних причин той чи інший застосунок на вашому смартфоні може раптово припиняти працювати, або ж вилітати. Існує кілька варіантів, чому так може траплятися. Сьогодні розглянемо способи вирішення проблем із застосунками, які просто відмовляються нормально працювати.

Зазвичай достатньо просто закрити та ще раз відкрити застосунок, адже однією із найбільш поширених причин є звичайний збій. Однак це не завжди допомагає. 24 Канал розбирає поширені проблеми з програмами та способи їх вирішення.

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Перевірте підключення до мережі

Чимало застосунків сьогодні потребують підключення до інтернету для повноцінної роботи. Якщо є проблеми з мережею, або відсутній інтернет – програма може закриватися після запуску, зависати на стартовому екрані або взагалі не відкриватися.

Якщо проблем з інтернетом бути не повинно, ймовірно у мережі трапився збій. Достатньо перевести смартфон в "Режим польоту" а потім одразу вимкнути його – апарат перереєструється у мережі і знову підключиться до інтернету. Після цього можна спробувати ще раз відкрити застосунок.



Відсутність інтернету може стати причиною проблем в роботі затсосунка / Фото Unsplash

Примусово закрийте програму

Іншою частою проблемою є збій в роботі самого застосунка. Він може траплятися з різних причин, які не завжди очевидні та не залежать від користувача. В такому випадку програму потрібно перезавантажити. При цьому часто не достатньо вийти із застосунка і знову запустити його, адже коли ви згортаєте програму, вона часто може продовжувати "висіти" в фоні.

Тут може допомогти примусове завершення роботи програми. Для цього вам потрібно слідувати наступному алгоритму:

Зайдіть в "Налаштування", Відкрийте розділ "Програми" (застосунки, додатки), Знайдіть в переліку програм потрібну та натисніть на неї, Далі оберіть "Примусово закрити програму".

Після цього можна повернутися на домашній екран чи в меню і спробувати повторно запустити застосунок. Часто цього достатньо, щоб відновити повноцінну роботу програми.

Перезавантажте телефон

Іноді проблеми з конкретним застосунком можуть бути не пов'язані із самою програмою, а з пристроєм загалом. Може трапитися збій в роботі якогось сенсора чи функції, який потрібен для роботи застосунка. В такому випадку він може вилітати після запуску, або не відкриватися взагалі.

Якщо це справді програмний збій, який не пов'язаний з виходом з ладу одного з елементів пристрою, перезавантаження смартфона майже напевне вирішить цю проблему. Для цього достатньо затиснути кнопку вимкнення/увімкнення на кілька секунд та обрати варіант "Перезавантаження".

Перевірте чи оновлений застосунок

Творці програм постійно допрацьовують їх, щось змінюють або додають і доволі часто випускають оновлення своїх програм. Якщо застосунок давно не оновлювався, він міг пропустити важливі доповнення, без яких його нормальна робота неможлива. Саме тому варто стежити за тим, щоб програми на смартфоні мали актуальні оновлення.

Крім того, буває, що творці програми створюють нову версію, а стару перестають підтримувати. В такому випадку старий застосунок потрібно видалити і встановити новий.

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Такий сценарій стосується смартфонів, що працюють на Android. Там краще зробити все через магазин програм Google Play.

Відкрийте Google Play, У правому верхньому кутку торкніться значка свого профілю, Натисніть "Керування програмами та пристроєм", Знайдіть додаток, який хочете видалити, і натисніть на нього, Перейдіть в "Управління", Виберіть застосунок і натисніть "Видалити".

Після цього знайдіть новий застосунок і встановіть його. Найімовірніше таке перевстановлення допоможе вам вирішити проблеми, що виникли. Але майте на увазі, що після цієї процедури ви втратите всі дані і доведеться заново авторизуватися в програмі. Тому, коли ви перебуватимете в розділі "Керування додатками і пристроєм", можна спробувати просто оновити додаток. Щоправда, в цьому випадку авторизація теж може злетіти, але дані не постраждають.

Перевірте чи достатньо пам'яті на вашому смартфоні

Користуючись телефоном ми можемо не помітити коли пам'ять заповнюється і вільного місця більше немає. Такий сценарій точно спіткає вас, якщо ви не користуєтеся хмарними сервісами для збереження даних та не очищаєте смартфон від непотрібних фалів і програм хоча б час від часу.

Якщо пам'ять майже заповнена, програми можуть тормозити, вилітати або взагалі не запускатися. Щоб вирішити цю проблему, вам потрібно звільнити місце на вашому пристрої. Після цього застосунок повернеться до нормальної роботи.

Ви можете перевірити кількість доступного для збереження місця в розділі налаштувань "Про телефон".



Якщо місця на смартфоні недостатньо, програми можуть гальмувати / Фото Shutterstock

Якщо місце заповнено, потрібно видалити непотрібні файли та програми, які ви більше не використовуєте. Ви можете легко звільнити сховище, почавши з великих файлів, таких як відео та великі додатки. Практика показує, що буквально за кілька хвилин можна звільнити кілька гігабайт пам'яті. Ба більше, якщо у вас є зовнішня SD-карта, ви можете перемістити ці файли і навіть додатки в зовнішнє сховище.

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Також рекомендуємо час від часу очищувати кеш деяких застосунків, які протягом роботи зберігають великі об'єми даних і швидко заповнюють пам'ять. Про те, як це зробити, читайте у нашому спеціальному матеріалі.