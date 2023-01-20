Что делать, если вылетают приложения на смартфоне – варианты решения проблемы

По разным причинам то или иное приложение на вашем смартфоне может внезапно прекращать работать, или вылетать. Существует несколько вариантов, почему так может случаться. Сегодня рассмотрим способы решения проблем с приложениями, которые просто отказываются нормально работать.

Обычно достаточно просто закрыть и еще раз открыть приложение, ведь одной из наиболее распространенных причин является обычный сбой. Однако это не всегда помогает. 24 Канал разбирает распространенные проблемы с программами и способы их решения.

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Проверьте подключение к сети

Многие приложения сегодня нуждаются в подключении к интернету для полноценной работы. Если есть проблемы с сетью или отсутствует интернет – программа может закрываться после запуска, зависать на стартовом экране или вообще не открываться.

Если проблем с интернетом быть не должно, вероятно в сети случился сбой. Достаточно перевести смартфон в "Режим полета", а затем сразу выключить его – аппарат перерегистрируется в сети и снова подключится к интернету. После этого можно попробовать еще раз открыть приложение.



Отсутствие интернета может стать причиной проблем в работе затсосунка / Фото Unsplash

Принудительно закройте программу

Другой частой проблемой является сбой в работе самого приложения. Он может случаться по разным причинам, которые не всегда очевидны и не зависят от пользователя. В таком случае программу нужно перезагрузить. При этом часто недостаточно выйти из приложения и снова запустить его, ведь когда вы сворачиваете программу, она часто может продолжать "висеть" в фоне.

Здесь может помочь принудительное завершение работы программы. Для этого вам нужно следовать следующему алгоритму:

Зайдите в "Настройки", Откройте раздел "Программы" (приложения, приложения), Найдите в списке приложений нужную и нажмите на нее, Далее выберите "Принудительно закрыть приложение".

После этого можно вернуться на домашний экран или в меню и попытаться повторно запустить приложение. Зачастую этого достаточно, чтобы восстановить полноценную работу программы.

Перезагрузите телефон

Иногда проблемы с конкретным приложением могут быть не связаны с самой программой, а с устройством в целом. Может случиться сбой в работе какого-то сенсора или функции, который необходим для работы приложения. В таком случае он может вылетать после запуска или не открываться вообще.

Если это действительно программный сбой, не связанный с выходом из строя одного из элементов устройства, перезагрузка смартфона почти наверняка решит эту проблему. Для этого достаточно зажать кнопку выключения/включения на несколько секунд и выбрать вариант "Перезагрузка".

Проверьте обновление ли приложения

Создатели программ постоянно дорабатывают их, что-то меняют или добавляют и часто выпускают обновления своих программ. Если приложение давно не обновлялось, оно могло пропустить важные дополнения, без которых его нормальная работа невозможна. Именно поэтому следует следить за тем, чтобы приложения на смартфоне имели актуальные обновления.

Кроме того, бывает, что создатели программы создают новую версию, а старую перестают поддерживать. В таком случае старое приложение необходимо удалить и установить новое.

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Такой сценарий касается смартфонов, работающих на Android. Там лучше сделать все через магазин приложений Google Play.

Откройте Google Play, В правом верхнем углу коснитесь значка своего профиля, Нажмите кнопку "Управление программами и устройством", Найдите приложение, которое хотите удалить, и нажмите на него, Перейдите в "Управление", Выберите приложение и нажмите кнопку "Удалить".

После этого найдите новое приложение и установите его. Скорее всего, такая переустановка поможет вам решить возникшие проблемы. Но имейте в виду, что после этой процедуры вы потеряете все данные и придется снова авторизоваться в программе. Поэтому, когда вы находитесь в разделе "Управление приложениями и устройством", можно попытаться просто обновить приложение. Правда, в этом случае авторизация тоже может взлететь, но данные не пострадают.

Проверьте достаточно ли памяти на вашем смартфоне

Пользуясь телефоном мы можем не заметить, когда память заполняется и свободного места больше нет. Такой сценарий точно постигнет вас, если вы не пользуетесь облачными сервисами для хранения данных и не очищаете смартфон от ненужных фалов и программ хотя бы время от времени.

Если память почти заполнена, приложения могут тормозить, вылетать или вообще не запускаться. Чтобы устранить эту проблему, необходимо освободить место на устройстве. После этого приложение вернется к нормальной работе.

Вы можете проверить количество доступного для сохранения места в разделе "О телефоне".



Если места на смартфоне недостаточно, приложения могут тормозить / Фото Shutterstock

Если место заполнено, необходимо удалить ненужные файлы и приложения, которые вы больше не используете. Вы можете легко освободить хранилище, начав с больших файлов, таких как видео и большие приложения. Практика показывает, что буквально через несколько минут можно освободить несколько гигабайт памяти. Более того, если у вас есть внешняя SD-карта, вы можете переместить эти файлы и даже приложения во внешнее хранилище.

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Также рекомендуем время от времени очищать кэш некоторых приложений, которые сохраняют большие объемы данных в течение работы и быстро заполняют память. О том, как это сделать, читайте в нашем специальном материале.