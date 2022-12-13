Ми вже писали про те, як підключити роутер до павербанку за допомогою модуля підвищення напруги та на що звернути при цьому увагу. Новий же спосіб подібний, але легший.

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Як підключити

Щоб користуватися інтернетом навіть без світла, перш за все потрібно перевірити, чи ваш оператор має резервне живлення на інтернет-вузлі, встановленому в будинку. Якщо обладнання вимикається разом зі світлом, сигнал між ним і роутером просто не буде передаватися.

Перевірте параметри живлення (напругу та потужність) вашого роутера.

Напруга вказана на зворотному боці пристрою і може бути 9 В (вольтів) або 12 вольтів.

Потужність – це напруга (В) помножена на силу току (А).

Переконатись, що у вас в наявності зовнішня батарея, яка зможе живити роутер. Зокрема, що потужності павербанка вистачить на живлення пристрою. Потужність вказується літерами Вт або W.

Якщо ваше підключення до інтернету побудоване таким чином, що використовуються два

послідовно включених абонентських пристрої, необхідний павербанк із двома USB-портами

або два павербанки. У разі використання першого варіанту, потужність батареї повинна бути не меншою сумарної потужності роутерів.

Також для результату вам знадобиться спеціальний кабель-перетворювач USB 5В/DC 9B (DC 5,5 міліметра) або USB 5В/DC 12B (DC 5,5 міліметра). Який саме кабель купувати: 9 вольтів або 12 – залежить від того, яку напругу споживає ваш абонентський пристрій. Відповідно, для двох роутерів потрібно два кабелі.

Як правило, всі роутери використовують однаковий DC-роз'єм – 5,5 міліметра.



Так виглядає перетворювач USB 5В/DC 9B(12B) / Фото "Укртелеком"

А далі все просто: від'єднайте блок живлення від вашого роутера й підключіть до павербанку через придбаний кабель-перетворювач. За кілька хвилин роутер перезапуститься й ви знову зможете користуватися інтернетом.

Поганою новиною є те, що такі кабелі сьогодні через високий попит можуть коштувати 500 і більше гривень.