Для початку варто перевірити на блоці живлення вашого роутера або на самому роутері, скільки вольтів він підтримує. Це може бути, наприклад, 12 чи 9 вольтів. Павербанки, як правило, орієнтовані на 5 вольтів. Тому для результату вам необхідний модуль підвищення напруги.

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Як підключити роутер до павербанку

Такі модулі можна купити в інтернет-магазинах, однак варто зазначити, що останнім часом вони стали настільки популярним товаром, що моментально зникають з асортименту. Обов'язково купуйте такий модуль з роз'ємом USB.



Перетворювач напруги DC-DC / Фото Електрон 24

Крім того, вам знадобиться кабель для роутера. Його теж доведеться купувати окремо й провести з ним деякі маніпуляції. Розріжте кабель і приєднайте до модуля ту частину, на якій залишився штекер для роутера. У деяких випадках знадобиться паяння, а в деяких, як на фото вище, достатньо вставити частини дроту в спеціальні роз'єми. Обов'язково потурбуйтеся про ізоляцію.

Після цього вставте USB в павербанк і на електронному табло модуля побачите напругу, яку він видає. За допомогою регулятора, який крутиться, встановіть необхідний роутеру вольтаж (те, що ви перевіряли на самому початку).

Коли все буде готово, вставте штекер у роутер та зачекайте, коли він запуститься.

Зверніть увагу, що цей метод спрацює лише в одному випадку – якщо на обладнанні вашого провайдера в будинку встановлене резервне живлення (наприклад, генератор) або ж воно підключене до іншої лінії електропередач, що малоймовірно. Якщо немає ні того, ні іншого, то обладнання, встановлене на даху будинку, не зможе передати сигнал до роутера.