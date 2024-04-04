Науковці побачили, як народжуються екзопланети у молодій зоряній системі

Група астрономів вперше виявили ознаки формування екзопланет у молодій зоряній системі, що є значним проривом у науці. Отримані дані вказують на потенційну появу екзомісяців, хоча й на стадії, коли їхнє безпосереднє виявлення залишається складним через їхній відносно малий розмір.

Однак наявність тонкої вуалі з пилу і газу, що оточує ці небесні тіла всередині протопланетного диска, дає проблиск надії на майбутні спостереження. Це дивовижне відкриття відбулося в межах молодої зоряної системи PDS 70.

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Чим особлива молода система?

Система PDS 70, яку астрономи відкрили кілька років тому, стала об'єктом пильної уваги завдяки своїй близькості до Землі на відстані лише 370 світлових років. У молодому віці 5,5 мільйона років зірка та її протопланетний диск, що її оточує, надають дослідникам чудову можливість заглибитись у складнощі планетоутворення.

Використовуючи безліч астрономічних інструментів, від наземних до космічних обсерваторій, вчені ретельно прочісують цей космічний майданчик. Помітний внесок зробили радіотелескоп ALMA і Дуже великий телескоп, розташований в Чилі.

Перше відкриття двох молодих екзопланет, PDS 70B і PDS 70C, що обертаються в системі PDS 70, стало переломним моментом у небесних дослідженнях. Подальші спостереження відкрили інтригуючі спіралеподібні структури матерії, що оточують кожну планету в межах протопланетного диска, підживлюючи припущення щодо генезису потенційних супутників.



Виявлені екзопланетарні утворення на одній орбіті / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Хоча подібні явища були задокументовані і в інших зоряних системах, узгодженість цих спостережень підкріплює гіпотезу про єдиний процес, що лежить в основі формування супутників.

Однак інтрига навколо системи PDS 70 не вщухає з появою екзопланет та їхніх потенційних супутників. Нещодавні спостереження вздовж внутрішньої периферії протопланетного диска виявили переконливі дані, що натякають на формування третьої екзопланети, попередньо позначеної як PDS 70D до подальшого підтвердження.

Ми виявили нові докази, що вказують на наявність третього планетарного тіла в системі, як і передбачалося спостереженнями, проведеними за допомогою VLT. Крім того, інфрачервоні вимірювання телескопа [Джеймса Вебба] дають уявлення про нагріту речовину, що оточує ці відомі протопланети, і слугує ймовірним будівельним матеріалом для зародження супутників,

– додав Валентин Крістіанс.

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Подальші дослідження системи PDS 70 обіцяють розгадати таємниці формування планет і пролити світло на складний танець небесних тіл у їхній космічній колисці.