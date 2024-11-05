На дні Тихого океану знайшли щось схоже на дорогу з жовтої цегли

Експедиція на північ від Гавайських островів зробила несподіване відкриття: на вершині підводного гірського хребта, сформованого стародавніми вулканами, знайшли ділянку, вимощену чимось схожим на жовту цеглу, наче всім відома дорога в історіях про чарівну країну Оз.

Деталі знахідки

Цю вельми цікаву знахідку зробило дослідницьке судно "Наутілус" під час обстеження хребта Ліліуокалані, що пролягає в межах Морського національного пам'ятника Папаханаумокуакеа. Це одна з найбільших морських природоохоронних територій у світі, більша за всі національні парки США разом узяті, але люди дослідили лише близько 3 відсотків її території, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис, залишений вченими під відео.

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Дослідники з Ocean Exploration Trust спустилися на понад 3 000 метрів, щоб вивчити дно океану. Команда зазначає, що земля тут виглядає як "запечена скоринка", яку можна було б зчистити. У якийсь момент вони починають робити саме це, користуючись роборукою свого підводного апарата. Нашарування породи виявляються досить м'якими, хоч і виглядають наче твердна вулканічна маса.

На одному з відеороликів експедиції, опублікованому на YouTube, зафіксовано момент, коли дослідники, що керували глибоководним апаратом, виявляють незвичну знахідку, схожу на вимощену дорогу з каміння жовтуватого кольору. Деякі з цих окремих каменів мають надивовижу рівні грані, ніби це дійсно цегла, яку створили люди.

"Це дорога до Атлантиди", – вигукує дослідник по радіо.

"Дорога з жовтої цегли?" – підхоплює інший голос.

Момент виявлення "дороги": відео

Насправді людина не причетна до цього явища. Це давно застигла вулканічна порода, розколота таким чином, що виглядає схожою на цеглу.

Унікальні 90-градусні розломи, ймовірно, пов'язані з нагріванням і охолодженням від численних вивержень на цьому запеченому краю,

– йдеться у підписі до відео на YouTube.

Такий ефект забезпечили потоки гіалокластиту, вулканічної породи, що утворюється при високоенергетичних виверженнях, коли багато уламків гірських порід осідають під водою.