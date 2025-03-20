Увімкніть цю нову функцію вашої мобільної клавіатури, на яку всі чекати роками

Життя стало трішки кращим з цим оновленням Gboard для Android. Функція, котру Google додав до набору можливостей своєї клавіатури, настільки очевидна й затребувана, що можна тільки дивуватись, чому її не запустили раніше.

Тепер скасовуйте і повертайте

Нова довгоочікувана функція Gboard – це можливість скасовувати останню дію і повертати випадково чи навмисно видалений текст. Досі якщо ви стерли шматок тексту, але потім передумали й хочете його повернути, вам доводилося друкувати все заново. Тепер у цьому нема потреби, адже ви можете скасувати останні дії, повернувши все назад, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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На жаль, Gboard не повідомляє про те, що змінилось у програмі, вважаючи, що користувач якимось чином повинен сам про це здогадатися.

Оновіть вашу програму в Play Маркеті, а потім викличте клавіатуру в будь-якій програмі, де можна писати текст.

Тепер натисніть на нову іконку з чотирма квадратами, яка нещодавно також оновилась до нового дизайну. Вона розташована на першій позиції у верхньому рядку пропозицій.

Нова кнопка скасування буде доступна в переліку швидких функцій. Просто затисніть її та перетягніть наверх до рядка пропозицій, розмістивши в зручному для вас місці.

Тепер нова кнопка буде завжди під рукою. Але врахуйте, що вона ховається у випадках, коли ви друкуєте текст: клавіатура починає пропонувати вам слова для швидкого введення чи виправлення, і таким чином просто перекриває всі значки. Щоб скористатися функцією в такому випадку, натисніть на ті ж самі чотири квадрати.

Якщо ви не можете виконати скасування дії, кнопка лишатиметься неактивною. Остання дія (наприклад, видалення) скасовується по одній літері за раз, якщо тільки ви не видалили все слово або речення відразу.

Історія цієї функції залишається, якщо ви згортаєте Gboard і відкриваєте знову, залишаючись при цьому в текстовому полі додатка. Але якщо ви повністю вийдете з програми, ця пам'ять буде втрачена.

Також Google розгорнув панель інструментів голосового введення на телефонах Android. Про це було оголошено в березні 2025 року на презентації Pixel Feature Drop. Тепер коли ви вводите текст за допомогою голосу, ви можете натиснути на стрілки поряд, щоб згорнути клавіатуру. При цьому вам буде поступна кнопка видалення неправильного тексту, вибору мови, паузи розпізнавання та повторного виклику клавіатури.