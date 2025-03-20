Характеристики Pixel 9a
Смартфон отримав оновлення процесора й тепер постачатиметься з Tensor G4. Модель обіцяє понад 30 годин автономної роботи, має 8 гігабайтів оперативної пам'яті і поставляється з накопичувачем на 128 гігабайтів і 256 гігабайтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Google.
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- Спереду Pixel 9a виглядає як Pixel 9, але з товстішими рамками, які дуже легко помітити. Але загалом це нормально для серії A.
- Він буде доступний в чотирьох кольорах: Півонія, Ірис, Порцеляна та Обсидіан.
- Крім того, смартфон оснащений оновленим 6,3-дюймовим дисплеєм Actua (1080 x 2424 pOLED при 422 пікселях на дюйм), який, за словами Google, є найяскравішим дисплеєм серії A за всю історію. Для порівняння, новий дисплей на 35% яскравіший за Pixel 8a – 2700 ніт.
- 9a також має адаптивну частоту оновлення до 120 Гц для більш плавної роботи.
- Присутня металева рамка з композитним (пластиковим) матовим покриттям.
Google Pixel 9a / Фото Google
- Оновлена подвійна задня камера смартфона має надширококутну 13-мегапіксельну камеру (ƒ/2.2, 120° FOV) та основну 48-мегапіксельну камеру (Quad PD Dual Pixel з оптичною та електричною стабілізацією зображення, ƒ/1.7, 82° FOV). Вона вперше забезпечує 8-кратний суперзум. Крім того, вперше у серії з'явилася функція макрофокусування, яка дозволяє знімати деталі крупним планом.
- Фронтальна камера – 13 мегапікселів, ƒ/2.2, 96.1° FOV.
- Смартфон оснащений функціями для фотографування на основі штучного інтелекту, серед яких Add Me (об’єднує дві групові фотографії в одну, додаючи на фото всіх людей, включно з фотографом), Best Take (дозволяє створити ідеальну фотографію, на якій всі присутні виглядають найкраще, переносячи вдалий вираз обличчя з іншої фотографії серії на фінальний знімок), Magic Editor (редагування на основі ШІ), Magic Eraser (розумне видалення об'єктів з фото за допомогою ШІ), Audio Magic Eraser (видалення зайвого шуму з аудіо у ваших відеозаписах), Night Sight (нічне фото), Astrophotography (астрофотографія), а також нова функція Panorama з функцією Night Sight.
- Акумулятор ємністю 5 100 міліампер-годин. Це більше, ніж навіть у Pixel 9 Pro XL, який має батарею на 5 060 мАг. Смартфон забезпечує 30+ годин роботи, що більше, ніж 24+ годин, які були у Pixel протягом декількох років. Ви також отримуєте 100 годин з режимом екстремальної економії заряду акумулятора.
- Присутня дротова зарядка потужністю 23 Вт (порівняно з 18 Вт) і незмінна бездротова зарядка потужністю 7,5 Вт.
- Google також зазначає, що 9a є найстійкішим телефоном A-серії, оскільки захищений від пилу та вологи за стандартом IP68, порівняно з IP67 у попередній моделі.
Google Pixel 9a / Фото Google
Важливо зазначити, що, оскільки Pixel 9a поставляється з 8 гігабайтами оперативної пам'яті, він змушений покладатися на дуже маленьку модель Gemini AI. Це означає, що деякі з найкрутіших функцій штучного інтелекту Google не працюватимуть на 9a. Його старші й дорожчі брати мають по 12-16 гігабайтів пам'яті. Але точний перелік доступних і недоступних можливостей ми дізнаємося лише після виходу смартфона.
На додачу до Android 15, ви отримаєте 7 років оновлень.
Google Pixel 9a та Google Pixel 9 / Фото 9to5Google
Де доступний Pixel 9a
Новий смартфон буде офіційно продаватися у 32 країнах світу, що робить його найпоширенішим телефоном серії. Компанія щоразу збільшує кількість країн, у яких представлена її продукція, але Україні цього разу знову не пощастило.
Ось повний список усіх країн, де працює Google Store і, відповідно, продається Pixel 9a:
- Австрія
- Австралія
- Бельгія
- Канада
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Угорщина
- Індія
- Італія
- Японія
- Латвія
- Литва
- Малайзія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Республіка Ірландія
- Сингапур
- Словаччина
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Тайвань
- Нідерланди
- Велика Британія
- Сполучені Штати
Усі кольори Google Pixel 9a / Фото Google
Дата виходу й ціна
Повідомляється, що смартфон не буде пропонувати опцію попередніх замовлень. Він відразу надійде в повноцінний продаж. Відбудеться це десь у квітні, але точну дату компанія не назвала.
Спочатку дата появи на полицях була запланована на наступний тиждень, але Google відклала її, щоб перевірити "проблему з якістю компонентів, яка впливає на невелику кількість пристроїв Pixel 9a".
Коштуватиме новинка 499 доларів, за версію на 128 гігабайтів. Версія на 256 гігабайтів обійдеться в 599 доларів.