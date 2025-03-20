Характеристики Pixel 9a

Смартфон получил обновление процессора и теперь будет поставляться с Tensor G4. Модель обещает более 30 часов автономной работы, имеет 8 гигабайт оперативной памяти и поставляется с накопителем на 128 гигабайт и 256 гигабайт, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Google.

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Спереди Pixel 9a выглядит как Pixel 9, но с более толстыми рамками, которые очень легко заметить. Но в целом это нормально для серии A.

Он будет доступен в четырех цветах: Пион, Ирис, Фарфор и Обсидиан.

Кроме того, смартфон оснащен обновленным 6,3-дюймовым дисплеем Actua (1080 x 2424 pOLED при 422 пикселях на дюйм), который, по словам Google, является самым ярким дисплеем серии A за всю историю. Для сравнения, новый дисплей на 35% ярче Pixel 8a – 2700 нит.

9a также имеет адаптивную частоту обновления до 120 Гц для более плавной работы.

Присутствует металлическая рамка с композитным (пластиковым) матовым покрытием.



Google Pixel 9a / Фото Google

Обновленная двойная задняя камера смартфона имеет сверхширокоугольную 13-мегапиксельную камеру (ƒ/2.2, 120° FOV) и основную 48-мегапиксельную камеру (Quad PD Dual Pixel с оптической и электрической стабилизацией изображения, ƒ/1.7, 82° FOV). Она впервые обеспечивает 8-кратный суперзум. Кроме того, впервые в серии появилась функция макрофокусировки, которая позволяет снимать детали крупным планом.

(ƒ/2.2, 120° FOV) и основную (Quad PD Dual Pixel с оптической и электрической стабилизацией изображения, ƒ/1.7, 82° FOV). Она впервые обеспечивает 8-кратный суперзум. Кроме того, впервые в серии появилась функция макрофокусировки, которая позволяет снимать детали крупным планом. Фронтальная камера – 13 мегапикселей, ƒ/2.2, 96.1° FOV.

Смартфон оснащен функциями для фотографирования на основе искусственного интеллекта, среди которых Add Me (объединяет две групповые фотографии в одну, добавляя на фото всех людей, включая фотографа), Best Take (позволяет создать идеальную фотографию, на которой все присутствующие выглядят лучше, перенося удачное выражение лица с другой фотографии серии на финальный снимок), Magic Editor (редактирование на основе ИИ), Magic Eraser (умное удаление объектов с фото с помощью ИИ), Audio Magic Eraser (удаление лишнего шума из аудио в ваших видеозаписях), Night Sight (ночное фото), Astrophotography (астрофотография), а также новая функция Panorama с функцией Night Sight.

(объединяет две групповые фотографии в одну, добавляя на фото всех людей, включая фотографа), (позволяет создать идеальную фотографию, на которой все присутствующие выглядят лучше, перенося удачное выражение лица с другой фотографии серии на финальный снимок), (редактирование на основе ИИ), (умное удаление объектов с фото с помощью ИИ), (удаление лишнего шума из аудио в ваших видеозаписях), Night Sight (ночное фото), (астрофотография), а также новая функция с функцией Night Sight. Аккумулятор емкостью 5 100 миллиампер-часов. Это больше, чем даже у Pixel 9 Pro XL, который имеет батарею на 5 060 мАч. Смартфон обеспечивает 30+ часов работы, что больше, чем 24+ часов, которые были у Pixel в течение нескольких лет. Вы также получаете 100 часов с режимом экстремальной экономии заряда аккумулятора.

Присутствует проводная зарядка мощностью 23 Вт (по сравнению с 18 Вт) и неизменная беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт.

Google также отмечает, что 9a является самым устойчивым телефоном A-серии, поскольку защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, по сравнению с IP67 в предыдущей модели.



Google Pixel 9a / Фото Google

Важно отметить, что, поскольку Pixel 9a поставляется с 8 гигабайтами оперативной памяти, он вынужден полагаться на очень маленькую модель Gemini AI. Это означает, что некоторые из самых крутых функций искусственного интеллекта Google не будут работать на 9a. Его старшие и более дорогие братья имеют по 12-16 гигабайт памяти. Но точный перечень доступных и недоступных возможностей мы узнаем только после выхода смартфона.

В дополнение к Android 15, вы получите 7 лет обновлений.



Google Pixel 9a и Google Pixel 9 / Фото 9to5Google

Где доступен Pixel 9a

Новый смартфон будет официально продаваться в 32 странах мира, что делает его самым распространенным телефоном серии. Компания каждый раз увеличивает количество стран, в которых представлена ее продукция, но Украине на этот раз снова не повезло.

Вот полный список всех стран, где работает Google Store и, соответственно, продается Pixel 9a:

Австрия

Австралия

Бельгия

Канада

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Венгрия

Индия

Италия

Япония

Латвия

Литва

Малайзия

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Республика Ирландия

Сингапур

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Тайвань

Нидерланды

Великобритания

Соединенные Штаты



Все цвета Google Pixel 9a / Фото Google

Дата выхода и цена

Сообщается, что смартфон не будет предлагать опцию предварительных заказов. Он сразу поступит в полноценную продажу. Произойдет это где-то в апреле, но точную дату компания не назвала.

Изначально дата появления на полках была запланирована на следующую неделю, но Google отложила ее, чтобы проверить "проблему с качеством компонентов, которая влияет на небольшое количество устройств Pixel 9a".

Стоить новинка будет 499 долларов, за версию на 128 гигабайт. Версия на 256 гигабайт обойдется в 599 долларов.