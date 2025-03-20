Характеристики Pixel 9a
Смартфон получил обновление процессора и теперь будет поставляться с Tensor G4. Модель обещает более 30 часов автономной работы, имеет 8 гигабайт оперативной памяти и поставляется с накопителем на 128 гигабайт и 256 гигабайт, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Google.
Смотрите также Первые рендеры Pixel 10 показывают, что базовая модель получит важный элемент флагманов
- Спереди Pixel 9a выглядит как Pixel 9, но с более толстыми рамками, которые очень легко заметить. Но в целом это нормально для серии A.
- Он будет доступен в четырех цветах: Пион, Ирис, Фарфор и Обсидиан.
- Кроме того, смартфон оснащен обновленным 6,3-дюймовым дисплеем Actua (1080 x 2424 pOLED при 422 пикселях на дюйм), который, по словам Google, является самым ярким дисплеем серии A за всю историю. Для сравнения, новый дисплей на 35% ярче Pixel 8a – 2700 нит.
- 9a также имеет адаптивную частоту обновления до 120 Гц для более плавной работы.
- Присутствует металлическая рамка с композитным (пластиковым) матовым покрытием.
Google Pixel 9a / Фото Google
- Обновленная двойная задняя камера смартфона имеет сверхширокоугольную 13-мегапиксельную камеру (ƒ/2.2, 120° FOV) и основную 48-мегапиксельную камеру (Quad PD Dual Pixel с оптической и электрической стабилизацией изображения, ƒ/1.7, 82° FOV). Она впервые обеспечивает 8-кратный суперзум. Кроме того, впервые в серии появилась функция макрофокусировки, которая позволяет снимать детали крупным планом.
- Фронтальная камера – 13 мегапикселей, ƒ/2.2, 96.1° FOV.
- Смартфон оснащен функциями для фотографирования на основе искусственного интеллекта, среди которых Add Me (объединяет две групповые фотографии в одну, добавляя на фото всех людей, включая фотографа), Best Take (позволяет создать идеальную фотографию, на которой все присутствующие выглядят лучше, перенося удачное выражение лица с другой фотографии серии на финальный снимок), Magic Editor (редактирование на основе ИИ), Magic Eraser (умное удаление объектов с фото с помощью ИИ), Audio Magic Eraser (удаление лишнего шума из аудио в ваших видеозаписях), Night Sight (ночное фото), Astrophotography (астрофотография), а также новая функция Panorama с функцией Night Sight.
- Аккумулятор емкостью 5 100 миллиампер-часов. Это больше, чем даже у Pixel 9 Pro XL, который имеет батарею на 5 060 мАч. Смартфон обеспечивает 30+ часов работы, что больше, чем 24+ часов, которые были у Pixel в течение нескольких лет. Вы также получаете 100 часов с режимом экстремальной экономии заряда аккумулятора.
- Присутствует проводная зарядка мощностью 23 Вт (по сравнению с 18 Вт) и неизменная беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт.
- Google также отмечает, что 9a является самым устойчивым телефоном A-серии, поскольку защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, по сравнению с IP67 в предыдущей модели.
Google Pixel 9a / Фото Google
Важно отметить, что, поскольку Pixel 9a поставляется с 8 гигабайтами оперативной памяти, он вынужден полагаться на очень маленькую модель Gemini AI. Это означает, что некоторые из самых крутых функций искусственного интеллекта Google не будут работать на 9a. Его старшие и более дорогие братья имеют по 12-16 гигабайт памяти. Но точный перечень доступных и недоступных возможностей мы узнаем только после выхода смартфона.
В дополнение к Android 15, вы получите 7 лет обновлений.
Google Pixel 9a и Google Pixel 9 / Фото 9to5Google
Где доступен Pixel 9a
Новый смартфон будет официально продаваться в 32 странах мира, что делает его самым распространенным телефоном серии. Компания каждый раз увеличивает количество стран, в которых представлена ее продукция, но Украине на этот раз снова не повезло.
Вот полный список всех стран, где работает Google Store и, соответственно, продается Pixel 9a:
- Австрия
- Австралия
- Бельгия
- Канада
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Венгрия
- Индия
- Италия
- Япония
- Латвия
- Литва
- Малайзия
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Республика Ирландия
- Сингапур
- Словакия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Тайвань
- Нидерланды
- Великобритания
- Соединенные Штаты
Все цвета Google Pixel 9a / Фото Google
Дата выхода и цена
Сообщается, что смартфон не будет предлагать опцию предварительных заказов. Он сразу поступит в полноценную продажу. Произойдет это где-то в апреле, но точную дату компания не назвала.
Изначально дата появления на полках была запланирована на следующую неделю, но Google отложила ее, чтобы проверить "проблему с качеством компонентов, которая влияет на небольшое количество устройств Pixel 9a".
Стоить новинка будет 499 долларов, за версию на 128 гигабайт. Версия на 256 гигабайт обойдется в 599 долларов.