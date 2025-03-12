Граница между базовым смартфоном и флагманом стирается

Авторы утечки показали вероятный Google Pixel 10 с тройной камерой. До сих пор три объектива имели только самые дорогие модели Pro, но на этот раз даже начальная версия линейки может получить перископический телеобъектив в дополнение к двум стандартным датчикам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Headlines.

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Утечка свидетельствует, что в этом году Google снова придерживается 6,3-дюймового дисплея с Pixel 10, и он получит тройную заднюю камеру. Смартфон будет иметь размеры 152,8 x 72 x 8,6 миллиметра. Модуль камеры будет давать дополнительную толщину в 3,4 миллиметра, что будет повышать общую толщину в области камеры до 12 миллиметров. Это примерно столько же, сколько и у Pixel 9.

Предположительно, рамки экрана также не изменятся, но стоит сказать, что у Pixel 9 и Pixel 9 Pro они не такие уж и плохие. Конечно, пользователям всегда хочется видеть более тонкие рамки, но большим плюсом является то, что они в последних поколениях симметричные и достаточно тонкие, чтобы их не замечать.

Google оставит плоские боковые грани, которые впервые ввел в прошлом году, а также сохранит расположение кнопок питания и громкости. Напомним, Google размещает кнопку питания над регулятором громкости, что является полной противоположностью всех других телефонов, представленных сегодня на рынке.



Вероятный Google Pixel 10 / Фото OnLeaks/Android Headlines



Вероятный Google Pixel 10 / Фото OnLeaks/Android Headlines

Похоже, рамки снова будут матовыми, чтобы смартфон лучше фиксировался в руке.

Как можно понять, сейчас все выглядит так, вроде бы смартфон принесет не так уж и много изменений. По крайней мере, в плане дизайна. Вероятно, не следует ожидать и роста объема оперативной памяти, ведь прошлогодние смартфоны и без того предлагают по 12 гигабайт памяти в базовой версии и по 16 в обеих версиях Pro. Этого более чем достаточно для работы новых функций ИИ.

Pixel 10 имеет кодовое название "Frankel". Если все пойдет по новому плану, то смартфоны должны выйти в августе уже с новым Android 16, поскольку тот дебютирует в июне.