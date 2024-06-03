Цей дрон допоможе надзвичайникам ловити злочинців та рятувати людей в автономному режимі

Стартап Brinc, що базується в Сіетлі, представив Responder – квадрокоптер, розроблений для підтримки служб швидкого реагування, таких як поліція, пожежні та швидка допомога. Оснащений найсучаснішими технологіями, Responder обіцяє значно скоротити час реагування та надати критично важливу допомогу під час надзвичайних ситуацій.

Responder оснащений передовими функціями, які роблять його потужним інструментом у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, він може похвалитися миготливими синіми та червоними вогнями, сиреною, 40-кратним збільшенням HD-оптичної камери, тепловізійною камерою та прожектором.

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Ці функції дозволяють йому переслідувати підозрюваних та ефективно освітлювати темні ділянки. Крім того, безпілотник оснащений системою двостороннього зв'язку, що забезпечує взаємодію в режимі реального часу між диспетчером і людьми на місці надзвичайної ситуації. Ця система містить динамік і мікрофон, що забезпечує чіткий зв'язок у критичних ситуаціях.

Можливості для порятунку життя

Однією з визначних особливостей Responder є його система корисного навантаження, яка може перевозити і скидати життєво важливі предмети, такі як:

EpiPens,

автоматичні зовнішні дефібрилятори (AED),

індивідуальні флотатори,

налоксон – ліки, що використовуються для усунення наслідків передозування опіоїдів.

Ця можливість гарантує, що основні медичні засоби можуть бути швидко доставлені тим, хто їх потребує, що потенційно може врятувати життя до прибуття людей, які надають допомогу.

Як працює дрон

Коли машина прибуває на місце події, її камери передають зображення в реальному часі до екстрених служб через мережу 4G.

Ці відеозаписи можна переглядати у спеціальному браузері LiveOps, що надає диспетчерам інформацію про ситуацію в реальному часі.

Після прибуття безпілотника система двостороннього зв'язку дозволяє диспетчерам допомагати людям у виконанні критично важливих процедур, таких як використання епідемічного пігулки або дефібрилятора, або деескалація потенційно насильницьких ситуацій.

Очікується, що ця можливість зменшить потребу у фізичному реагуванні приблизно у 25% інцидентів.



Центр керування дроном / Фото Brinc

Responder розроблений як для автономного, так і для дистанційного керування. Він може літати до 42 хвилин на одному заряді, а повна перезарядка займає 40 хвилин. Для віддалених операцій безпілотник можна пілотувати на місці за допомогою ручного пульта або з диспетчерського центру, що забезпечує гнучкість у різних сценаріях надзвичайних ситуацій.

Інтеграція з екстреними службами

Компанія Brinc розробила Responder як невід'ємну частину мереж реагування на надзвичайні ситуації. Дрони будуть розміщені по всьому місту, кожен з них буде розміщений на роботизованій станції Responder, також відомій як "зарядне гніздо".



"Зарядне гніздо дрона Responder / Фото Brinc

Ці станції гарантують, що дрони завжди заряджені і готові до розгортання. Коли надходить виклик 911, диспетчери можуть відправити найближчий дрон Responder, який може злетіти менш ніж за п'ять секунд. Автономна навігаційна система дрона, оснащена технологією запобігання зіткненням, дозволяє йому дістатися до місця надзвичайної ситуації приблизно за 70 секунд.