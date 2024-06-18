У США почали застосовувати безпілотники для боротьби з комарами, що переносять інфекції

Місцеві органи влади у Флориді, США, тепер використовують дрони для боротьби з комарами. Ці надокучливі маленькі шкідники не просто нескінченно дзижчать і кусають людей, а ще й переносять багато вірусів, які регулярно вбивають тисячі людей по всьому світу.

Як це працює

Округ Бровард, штат Флорида, нещодавно почав використовувати один з автоматизованих пристроїв для "обприскування комарів у важкодоступних місцях". Місцеві органи влади регулярно обприскують місця розмноження комарів, щоб знищити личинки, які з часом можуть перетворитися на небезпечних комах-переносників хвороб.

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До недавнього часу команди доводилося відправляти в болотисті околиці Флориди, де комарі Aedes (також відомі як "комарі жовтої лихоманки") відкладали свої яйця. Екіпажі могли витрачати дні на обстеження однієї території, недоступної для вантажівок, блукаючи по багнюці з мачете, щоб пробратися крізь густі зарослі. Тепер влада Броварда може відправити дрони, щоб виконати всю цю роботу без жодних людських зусиль і ризику.

Використання дронів для боротьби з комарами не є безпрецедентним. Ще два роки тому у Флориді випробували використання БПЛА для пошуку водойм, у яких комарі могли б розмножуватися у великій кількості, але тоді справа обмежувалась виключно пошуковими роботами. Лише потім почали експериментувати з пастками для комарів і скиданням спрею з неба. У 2023 році використання дронів вийшло за рамки спостереження.

Зараз округ орендує дрон із розпилювачем приблизно за 3000 доларів на місяць. Нещодавно він допоміг з місією над ділянкою парку Tree Tops у Дейві. Близько 100 акрів можна обробити за чотири години за допомогою дрона, тоді як людині довелося б провести там від двох до чотирьох днів, залежно від рівня вологості.

Дрон може літати близько трьох хвилин. Його шлях прокладений за допомогою дрона-спостерігача. Потім він повертається, міняє батарею, перезавантажує продукт, і знову летить,

– каже Анх Тон, директор Відділу обслуговування доріг і мостів округу Бровард.

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Інші округи по всій Америці беруть приклад із цього досвіду й починають робити те саме. У Каліфорнії округи Орандж і Санта-Клара, серед інших, нещодавно почали застосовувати подібну тактику з дронами. До використання безпілотників місцеві органи влади, як правило, покладалися на більші літальні апарати, такі як літаки і гелікоптери, щоб скидати пестициди на комах.