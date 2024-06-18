Как это работает

Округ Бровард, штат Флорида, недавно начал использовать одно из автоматизированных устройств для "опрыскивания комаров в труднодоступных местах". Местные органы власти регулярно опрыскивают места размножения комаров, чтобы уничтожить личинки, которые со временем могут превратиться в опасных насекомых-переносчиков болезней.

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До недавнего времени команды приходилось отправлять в болотистые окрестности Флориды, где комары Aedes (также известные как "комары желтой лихорадки") откладывали свои яйца. Экипажи могли тратить дни на обследование одной территории, недоступной для грузовиков, блуждая по грязи с мачете, чтобы пробраться сквозь густые заросли. Теперь власти Броварда могут отправить дроны, чтобы выполнить всю эту работу безо всяких человеческих усилий и риска.

Использование дронов для борьбы с комарами не является беспрецедентным. Еще два года назад во Флориде испытали использование БПЛА для поиска водоемов, в которых комары могли бы размножаться в большом количестве, но тогда дело ограничивалось исключительно поисковыми работами. Только потом начали экспериментировать с ловушками для комаров и сбросом спрея с неба. В 2023 году использование дронов вышло за рамки наблюдения.

Сейчас округ арендует дрон с распылителем примерно за 3000 долларов в месяц. Недавно он помог с миссией над участком парка Tree Tops в Дейви. Около 100 акров можно обработать за четыре часа с помощью дрона, тогда как человеку пришлось бы провести там от двух до четырех дней, в зависимости от уровня влажности.

Дрон может летать около трех минут. Его путь проложен с помощью дрона-наблюдателя. Затем он возвращается, меняет батарею, перезагружает продукт, и снова летит,

– говорит Анх Тон, директор Отдела обслуживания дорог и мостов округа Бровард.

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Другие округа по всей Америке берут пример с этого опыта и начинают делать то же самое. В Калифорнии округа Орандж и Санта-Клара, среди других, недавно начали применять подобную тактику с дронами. До использования беспилотников местные органы власти, как правило, полагались на более крупные летательные аппараты, такие как самолеты и вертолеты, чтобы сбрасывать пестициды на насекомых.