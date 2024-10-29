Об этом заявил министр обороны Украины Рустема Умерова, сообщает 24 Канал. По его словам, такое решение позволит значительно усилить Силы беспилотных систем.

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Усиление тактического превосходства Украины

Правительство Украины приняло решение о новом виде войск, аналогов которого нет ни в одной армии мира. Отныне командование Сил беспилотных систем официально включено в перечень государственных заказчиков на закупку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, что будет осуществляться через Министерство обороны и Госспецсвязь.

Рустем Умеров подчеркнул, что это поможет оперативно формировать потребности Сил беспилотных систем в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам, что позволит Украине значительно усилить свои оборонительные возможности на суше, в воздухе и на море.

Отмечается, что это важно, учитывая потребность быстро адаптироваться к требованиям фронта и наращивать тактические преимущества на поле боя.

К тому же этот шаг подтвердит способность Украины эффективно применять технологические достижения для достижения успехов в противостоянии оккупантам.

Напомним, Украина приняла закон о создании Сил беспилотных систем в Вооруженных силах.