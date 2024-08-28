Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что есть еще ряд революционных средств, которые имеют систему искусственного интеллекта, автонаведения и помогают обходить РЭБ-защиту противника и эффективнее уничтожать различные вражеские цели.

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Противник совершенствуется, обеспечивая себя разведсредствами

Федоренко отметил, что в отношении разведывательных средств типа "Крыло" у противника настроена довольно серьезная линия производства, проведение их модернизации. Они выполняют различные задачи, основная – разведка украинских боевых порядков с последующей корректировкой огневых средств, ударных БПЛА, например "Ланцетов".

Они направлены на уничтожение украинской техники, артиллерийских средств, систем ПВО. В этом направлении противник совершенствуется, производство для обеспечения оккупационных войск такими средствами находится на высоком уровне.

Зато при недостатке ПВО и вооружения Силам обороны Украины удалось провести мощную работу по сбиванию вражеских беспилотников при наличии украинских беспилотных систем. Это происходит на всей линии боевого соприкосновения и это существенный технологический сдвиг и ювелирная реализация на поле боя,

– отметил Федоренко.

Силы обороны имеют многообразие ударных средств

Военнослужащий подчеркнул, что в СОУ стало больше разведывательных средств, чем это было летом 2023 года. Если тогда у украинских защитников не было ничего похожего на "Ланцет", были единичные ударные крылья-камикадзе, которые выполняли задачи руками специальных подразделений, то сегодня большинство подразделений СОУ имеет многообразие ударных средств.

Они не такие мощные как "Ланцеты", но задачи свои выполняют и мы получили возможность бить в глубине боевых порядков противника, в частности на территории России. В этом направлении Украина развивается очень быстро,

– подчеркнул Федоренко.

В ВСУ стало больше FPV-дронов

Если говорить о коптерах Mavic для ночного применения, то у противника на текущий момент их больше. Федоренко объяснил, что это обусловлено существенным бюджетом, который Россия тратит на такие беспилотники, а также ее экономическими партнерскими отношениями с Китаем.

Относительно FPV-дронов, летом 2023 на сложных направлениях на 1 наш такой дрон противник имел 5 – 7. На сегодня соотношение составляет 1 к 1, 1 к 2, где-то мы имеем даже преимущество,

– рассказал Федоренко.

Он отметил, что этих средств стало больше благодаря реализации государственных программ, работе ВПК, частных компаний, которые работают на оборонные заказы, поддержке каждого украинца.

Федоренко рассказал, что батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр сейчас выполняет задачи на Харьковщине, фронт остается довольно активным и интенсивным. Задача в Харьковской области у противника осталась без изменений, единственное в чем отличие – он несколько потерял свою способность. Это обусловлено совместной работой ряда бригад ВСУ, тыла и каждого украинца, который продолжает помогать Силам обороны Украины.