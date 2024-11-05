Как усовершенствовались методы сбивания ударных дронов для 24 Канала объяснил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Новое оружие

За октябрь 2024 года Россия отправила по Украине более двух тысяч “Шахедов”. Это в частности побуждает к поиску новых методов противодействия, ведь тратить ценные ракеты из западных систем ПВО для дронов – не целесообразно.

К подобным методам относятся зенитные дроны, которые находятся сейчас в режиме тестирования и уже применяются по дронам-разведчикам, были случаи применения и по вертолетам.

Это на уровне мировых достижений. Но вопрос заключается в масштабировании сначала производства, а затем операторов для качественного применения оружия,

– отметил Романенко.

Отметим, что до сих пор основным противодействием БпЛА оставались мобильные группы. Однако враг приспособился к их работе и периодически уменьшает или увеличивает высоту запуска дронов, что делает их менее уязвимыми.

Что известно о новых зенитных дронах