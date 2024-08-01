Вертолет россиян украинские военные сбили 31 июля 2024 года. Тогда СМИ написали, что ВСУ впервые смогли достичь этой цели.
Смотрите также Враг постоянно пытается прорваться: военный назвал слабое место возле Часового Яра
Как ВСУ смогли сбить вертолет дроном
Журналисты отметили, что каждый месяц Украина разворачивает на поле боя более 100 тысяч взрывоопасных FPV-дронов. Украинские беспилотники на фронте:
- врезаются в бронетехнику,
- преследуют открытую пехоту,
- ведут артиллерийский огонь назад, чтобы нацелиться на российские гаубицы.
И сегодня (говорится о 31 июля 2024 года – 24 Канал) один из небольших беспилотников-квадрокоптеров, дистанционно управляемый оператором с гарнитурой виртуальной реальности, сбил российский вертолет, очевидно, впервые,
– заметили журналисты.
Они обратили внимание на то, что наш оператор беспилотника был или очень умелым, или ему повезло, или все вместе.
Кроме того, российский 12-тонный вертолет Ми-8 удалось сбить далеко от линии фронта. Ведь западная окраина Донецка размещена всего в 5 километрах от линии фронта, то есть вполне в радиусе действия беспилотного дрона FPV. Однако, вероятно, атака была именно на восточной окраине города – до 16 километров от линии фронта.
Расстояние очень значительное,
– заметил российский блогер.
Еще один российский так называемый блогер заявил, что дрон поймал вертолет в момент взлета. Тогда Ми-8 россиян, который выполнял ударные, транспортные и медико-эвакуационные миссии, был еще низко.
Кстати, чтобы пролететь 16 километров, дрон могла понадобиться помощь от второго беспилотника, который должен был идти за несколько минут и ретранслирует его командный сигнал малой дальности.
"Это сложная операция, которая требует тщательной координации", – объяснили журналисты.
Также они подытожили, что учитывая тот факт, сколько FPV-дронов разворачивают украинцы ежемесячно, то угроза российским вертолетам может усилиться и очень сильно.