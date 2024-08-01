Гелікоптер росіян українські військові збили 31 липня 2024 року. Тоді ЗМІ написали, що ЗСУ вперше змогли досягти цієї цілі.

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Як ЗСУ змогли збити гелікоптер дроном

Журналісти зауважили, що кожного місяця Україна розгортає на полі бою понад 100 тисяч вибухонебезпечних FPV-дронів. Українські безпілотники на фронті:

врізаються в бронетехніку,

переслідують відкриту піхоту,

ведуть артилерійський вогонь назад, щоб націлитися на російські гаубиці.

І сьогодні (мовиться про 31 липня 2024 року – 24 Канал) один із невеликих безпілотників-квадрокоптерів, дистанційно керований оператором із гарнітурою віртуальної реальності, збив російський гелікоптер, очевидно, вперше,

– зауважили журналісти.

Вони звернули увагу на те, що наш оператор безпілотника був або дуже вправним, або йому пощастило, або все разом.

Окрім того, російський 12-тонний гелікоптер Мі-8 вдалось збити далеко від лінії фронту. Адже західна околиця Донецька розміщена всього за 5 кілометрів від лінії фронту, тобто цілком у радіусі дії безпілотного дрона FPV. Проте, ймовірно, атака була саме на східній околиці міста – до 16 кілометрів від лінії фронту.

Відстань дуже значна,

– зауважив російський блогер.

Ще один російський так званий блогер заявив, що дрон спіймав гелікоптер у момент зльоту. Тоді Мі-8 росіян, який виконував ударні, транспортні та медично-евакуаційні місії, був ще низько.

До речі, щоб пролетіти 16 кілометрів, дрону могла знадобитись допомога від другого безпілотника, який мав йти за декілька хвилин та ретранслює його командний сигнал малої дальності.

"Це складна операція, яка вимагає ретельної координації", – пояснили журналісти.

Також вони підсумували, що враховуючи той факт, скільки FPV-дронів розгортають українці щомісяця, то загроза російським вертольотам може посилитися й дуже сильно.