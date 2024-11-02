Слова президента передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского. По горькой иронии, в то время как гарант выложил свое обращение, продолжается очередная атака "Шахедами".

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Что сказал Зеленский об атаках "Шахедами" в октябре

Сегодня прежде всего благодарность нашим воинам. Всем, кто защищает Украину от ежедневных атак "Шахедов" и ракет. Россия постепенно наращивает эту активность. И для этого до сих пор имеет возможность, к сожалению, использовать западные компоненты. За октябрь более 2 тысяч "Шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "Шахедов" – это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор. Все это поставляется в Россию из-за рубежа,

– отметил президент.

К сожалению, в этих поставках участвуют компании из Китая, Европы и Америки. Таким образом появляется много микровзносов в постоянный российский террор.

"Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну", – сказал Зеленский.

С российскими ракетами ситуация такая же, ведь все они содержат компоненты из других стран.

"Бороться против российских ударов – это означает бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций – это преступление против людей и мира. И именно такие схемы позволяют России также помогать наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть", – акцентировал лидер государства.