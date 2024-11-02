Российские войска не прекращают наносить циничные удары по различным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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18:42, 2 ноября Актуальное движение ударных БпЛА БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.

БпЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в районе Сум, курс юго-западный.

БпЛА на Харьковщине, курс южный.

18:10, 2 ноября Сейчас БпЛА фиксируют восточнее Харькова, движется в южном направлении.

18:04, 2 ноября Воздушные силы сообщают об угрозе дронов-камикадзе для Харьковской области.