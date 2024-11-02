Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Актуальний рух ударних БпЛА
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в районі Сум, курс південно-західний.
- БпЛА на Харківщині, курс південний.
Наразі БпЛА фіксують східініше Харкова, рухається у південному напрямку.
Повітряні сили повідомляють про загрозу дронів-камікадзе для Харківської області.
Полтавська область – загроза ударних БпЛА. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.