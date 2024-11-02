Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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18:42, 2 листопада Актуальний рух ударних БпЛА БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в районі Сум, курс південно-західний.

БпЛА на Харківщині, курс південний.

18:10, 2 листопада Наразі БпЛА фіксують східініше Харкова, рухається у південному напрямку.

18:04, 2 листопада Повітряні сили повідомляють про загрозу дронів-камікадзе для Харківської області.