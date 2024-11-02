З кожним місяцем все більше "Шахедів" залітає на білоруську територію. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, як може реагувати Алєксандр Лукашенко, якщо така тенденція продовжуватиметься.

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"Шахеди" стають сліпі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" проаналізувала, що у липні у повітряному просторі Білорусі з'явилося 9 дронів, у серпні – 12, у вересні – 27, у жовтні – 49 й вже 9 дронів залетіло за перший день листопада.

Військовий експерт пояснив, що "Шахеди", які летять в Україну, іноді виходять з ладу. Україна вже має серйозні системи радіоелектронної боротьби, які глушать зв'язок БпЛА зі супутником. Ці "Шахеди" стають на нульовий курс, а далі або йдуть на Ростов-на-Дону, або заходять у Білорусь.

Це вже проблеми війни. Лукашенко не може ніяк реагувати й вплинути на це,

– зазначив Світан.

За його слова, білоруси вже розуміють причину заходів, що "Шахеди" сліпі й летять, скільки вистачить палива. Військово-повітряні сили Білорусі постійно підіймають авіацію під час атак, проте максимум вони можуть збивати дрони, які можуть впасти на території Білорусі.

З 1 липня по 1 листопада у повітряний простір Білорусі зайшло 106 дронів / Фото: "Беларускі Гаюн"

У Центрі протидії дезінформації вважають, що рано чи пізно Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ тощо. Нагадаємо, що під час атаки у ніч проти 18 жовтня 7 дронів росіян пролетіли територією Білорусі. Удар "Шахеда" навіть був зафіксований поблизу Мозиря, де є НПЗ. Цей випадок не перший.