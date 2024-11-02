У розмові з 24 Каналом керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, навіщо Лавров їде до ЄС та які наслідки це може мати для України. До слова, востаннє Лавров відвідував країну ЄС під час поїздки до Стокгольма на засідання ОБСЄ в грудні 2021 року.

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Чим Україні загрожує візит Лаврова у ЄС

Росія входить в ОБСЄ, тож логічно, що її запрошують на засідання. Україна впливає на ці процеси, але не повністю їх визначає. Адже кожна країна здійснює вплив на процеси у світі через інструменти потужності.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що нібито контактував з представниками Заходу, які, за його словами, готові до "нічиєї" в Україні.

Я не виключаю, що ця інформація послана саме Заходом. Тобто є певні домовленості з Лукашенком. Сьогодні ми бачимо підтвердження моєї версії того, що все ж таки Європа залишає можливість комунікацій з Росією. Й те, що Лаврова фактично запрошують на це зібрання потрібне для збереження комунікації,

– мовив Клочок.

За його словами, спілкування Європи з Лавровим вказує на те, що версія про переговори європейських країн з Росією щодо війни в Україні можлива. До того ж коли союзники виводять це у публічну площину, то показують й Україні свою готовність. Відтак, на цьому етапі наша країна мусить розуміти й адекватно оцінювати власні можливості стримування Росії.

Це дуже неприваблива для нас історія,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

На зустрічі з Лукашенком у Мінську міністр закордонних справ Росії оголосив про гарантії для безпеки Росії, які Кремль вимагав ще у 2021 році до початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, тоді Владімір Путін говорив про кордони НАТО станом на 1997 року.

"Ця ідея Путіна нікуди не зникла, вона залишається у його хворій голові. У кінцевому результаті Україні можуть сказати, що досягати консенсусу з Росією, підписувати угоду й забути про НАТО. Така умова може бути. Тому, я думаю, що візит Лаврова на ОБСЄ пов'язаний саме з цим, оскільки є офіційна позиція ЄС", – зауважив Клочок.